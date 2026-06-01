Израиль пригрозил ударами по южному пригороду Бейрута

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израильская армия предупредила о готовности нанести удары по южному пригороду Бейрута и призвала местных жителей эвакуироваться.
- Авихай Адраи заявил, что в случае продолжения ракетных обстрелов со стороны "Хезболлы" ЦАХАЛ нанесет удары по объектам в южном пригороде Бейрута.
БЕЙРУТ, 1 июн — РИА Новости. Армия Израиля предупредила о готовности нанести удары по южному пригороду Бейрута и призвала местных жителей покинуть свои дома, соответствующее заявление опубликовал арабоязычный представитель израильской армии Авихай Адраи на своей странице в соцсети X.
"Армия обороны Израиля предупреждает жителей района Дахия в Бейруте и призывает их эвакуироваться ради собственной безопасности", — написал Адраи.
Очередной раунд ливано-израильских переговоров ожидается в Вашингтоне 2-3 июня. Несмотря на переговорный процесс, который продолжается с середины апреля, и объявления о режиме прекращении огня, армия Израиля продолжает наносить интенсивные удары по Ливану и расширять географию наземной операции на юге страны.