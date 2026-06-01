Израиль пригрозил ударами по южному пригороду Бейрута

БЕЙРУТ, 1 июн — РИА Новости. Армия Израиля предупредила о готовности нанести удары по южному пригороду Бейрута и призвала местных жителей покинуть свои дома, соответствующее заявление опубликовал арабоязычный представитель израильской армии Авихай Адраи на своей странице в соцсети X.