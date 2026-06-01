Израиль попросил у США разрешить расширить удары по Бейруту, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2026
03:18 01.06.2026
Израиль попросил у США разрешить расширить удары по Бейруту, пишут СМИ

Jerusalem Post: Израиль попросил у США разрешение на удары по Бейруту

© РИА Новости
Дым на месте израильского удара в районе Мазраа в Бейруте. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Израиля просят у США разрешение на расширение ударов по Бейруту.
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее поручил военным расширить операцию против движения "Хезболлах" и усилить контроль над территориями в южном Ливане.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Власти Израиля просят у США разрешение на расширение ударов по Бейруту, утверждает Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.
В воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что ЦАХАЛ взял под контроль средневековую крепость Бофор на юге Ливана. Позднее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил военным расширить операцию против движения "Хезболлах" и усилить контроль над территориями в южном Ливане.
"Высокопоставленные израильские чиновники обратились к высокопоставленным чиновникам США, чтобы те разрешили Армии обороны Израиля расширить удары по Бейруту", - говорится в публикации газеты.
Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля, по их результатам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
