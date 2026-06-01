Роспатент назвал лучшие российские изобретения для защиты детей

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Эксперты Роспатента представили для РИА Новости подборку трех лучших отечественных изобретений для защиты детей, среди них - специальный датчик для коляски, безопасная розетка и ручка для обучения письму, все они разработаны зеленоградскими учеными.

1 июня отмечается Международный день защиты детей.

Так, отечественные изобретатели создали датчик, который прикрепляется к детской коляске и останавливает ее при потере управления. Если человек случайно отпустит руки с поручня коляски, датчик это зафиксирует и сразу отправит сигнал системе торможения. "Через 1 секунду коляска плавно останавливается", - отметили в Роспатенте

Помимо этого, юным ученым разработан специальный переходник для розетки. Он изготовлен из электроизоляционного материала и более безопасный для использования детьми.

Еще один российский коллектив инноваторов создал устройство, которое помогает обучать детей, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП), письму и рисованию. Оно представляет собой эллипсоид (его легче обхватить рукой) с отверстием для ручки и винтами для ее крепления.