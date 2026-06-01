КСИР предостерег торговые суда от взаимодействия с ВС "враждебных" стран

ТЕГЕРАН, 1 июн - РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) предостерегли торговые суда и нефтяные танкеры от сотрудничества с вооружёнными силами "враждебных" стран в Ормузском проливе.
Газета New York Times со ссылкой на официальных представителей Центрального командования ВС США (CENTCOM) сообщала, что США провели около 70 коммерческих судов через Ормузский пролив за последние три недели.
"Мы предупреждаем торговые суда и нефтяные танкеры в Персидском заливе и Ормузском проливе, что любое сотрудничество с внерегиональными враждебными силами стран будет расценено как угроза безопасности, чему будем противодействовать", - говорится в заявлении КСИР, которое передает агентство Fars.
Корпус стражей отметил, что за минувшие сутки 15 судов, в том числе 4 нефтяных танкера, прошли через Ормузский пролив в координации ВМС КСИР.