КСИР предостерег торговые суда от взаимодействия с ВС "враждебных" стран

ТЕГЕРАН, 1 июн - РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) предостерегли торговые суда и нефтяные танкеры от сотрудничества с вооружёнными силами "враждебных" стран в Ормузском проливе.

Корпус стражей отметил, что за минувшие сутки 15 судов, в том числе 4 нефтяных танкера, прошли через Ормузский пролив в координации ВМС КСИР.