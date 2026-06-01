Иностранцы начали больше интересоваться переездом в Россию

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Иностранцы признаются: несмотря на владение языком и наличие работы, они не чувствует себя комфортно в Европе. Это заставляет задумываться о переезде в Россию.

"В России работы навалом!"

Пользователь Reddit, 19-летний молодой человек с украинскими корнями, живет в Германии и уже долгое время размышляет о переезде в Россию. Он подчеркнул, что это не импульсивное желание, что он сознает все возможные трудности. Но тем не менее внутренне он готов к испытаниям.

"Я не чувствую себя комфортно в Европе, даже несмотря на то, что знаю язык, работаю и в целом адаптировался. У меня нет ощущения своего места, самое тяжелое чувство, что тебя не понимают так, как в русскоязычной среде", — рассказал немец с ником b14bit.

В связи с этим он обратился к пользователям портала Reddit с просьбой поделиться опытом тех, кто решился так же кардинально изменить свою жизнь и провел некоторое время в России.

Например, пользователь с ником LivingAsparagus91 обратил внимание молодого человека на самые важные вопросы, которые нужно решить в новой стране, — жилье и документы. Он также отметил, что в 19 лет менять жизнь вполне нормально. Главное относиться к этому не как к проблеме, а как к интересному приключению.

"В любой стране основные вопросы — это документы, жилье, работа. <...> Жилье — очень большой вопрос. Если можно на первых порах жить у бабушки — это одно, если придется снимать, то намного сложнее и дороже. А 1000 евро надолго не хватит", — написал пользователь.

Другой пользователь, под ником Rectangl, рассказал об опыте переезда в Россию. Он поселился в Воронеже, и после переезда у него словно сдернули с глаз пелену.

"Будет сложно и с бюрократией в первое время. Займись этим серьезно и заранее — консульство (всякие программы для переселения), юристы к твоим услугам. Насчет работы в России — ее валом: на стройке, на заводах. Правда, цены на жилье в Москве бьют рекорды", — предупредил пользователь.

"Другое не интересно"

Человек с ником Xest_crom посоветовал молодому немцу просто месяц пожить в России. Если ему понравится, то только тогда и нужно оставаться.

"Если жить будешь в Москве у друзей, будет хорошо: сможете скидываться на жилье. Иначе ты не потянешь снимать в одиночку и работать (если нет хорошей работы). В общем, просто попробуй, а там сам решай, я бы на твоем месте мосты бы не сжигал, а скатался бы посмотреть, что и как там. Удачи тебе!" — написал он.

А вот пользовать с ником TranslatorLivid685 рассказал о своем удачном переезде. Он давно счастлив в России и обзавелся семьей.

"Ни разу не пожалел. Уже давно разжился семьей и всем необходимым. Переезд куда-либо из России не рассматриваю вообще. Не интересно. Я дома", — поделился своей историей пользователь.

"Правительство США лгало нам!"

И таких примеров множество. Например, Лора Пикенс переехала из США в Россию полтора десятка лет назад с простой целью — погрузиться в чужую культуру и увидеть страну без фильтров. Она наугад выбрала Краснодар. За это время Лора освоила русский язык, устроилась на работу репетитором по английскому и создала семью.

Один из ее любимых форматов — сравнение поведения американцев и русских в схожих ситуациях. Недавно Лора затронула тему расизма. Она отметила, что многие на Западе уверены, что в России к чернокожим людям относятся плохо.

"В Америке легко увидеть расизм и сразу осудить его как что-то неприемлемое. Здесь, в России, хоть и есть свои предрассудки, это не подпитывается ненавистью. Эти различия не мешают людям находить работу или строить отношения", — объяснила Лора.

Обожает Россию и журналист Тофуриус Крейн. Он приехал в нашу страну в 2023 году и влюбился в нее с первого взгляда. Теперь он чувствует себя здесь как дома.