Пономарев считает рискованным решением утверждение Игдисамова в ЦСКА

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером армейцев - рискованное решение.
ЦСКА в понедельник объявил об утверждении Игдисамова в должности главного тренера. Контракт подписан на два года с опцией продления еще на два. Он исполнял обязанности главного тренера с 4 мая, после увольнения Фабио Челестини.
"Насколько это хорошее решение, будем судить, когда команда займет определенное место. Это, конечно, рискованное решение. Опыт у него есть в работе, но он не был никогда футболистом, не играл в классных командах, хотя это не всегда обязательно. Бывает, что человек, который не играл в высшей лиге, чувствует футбол лучше, чем игрок сборной. Так что ничего удивительного нет. А 39 лет - хороший возраст", - сказал Пономарев.
Игдисамов работает в системе "красно-синих" с 2019 года. Ранее специалист возглавлял молодежную команду армейцев, которая под его руководством стала чемпионом Молодежной футбольной лиги (МФЛ) в 2024 году.
