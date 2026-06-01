Игдисамов поблагодарил руководство ЦСКА за оказанное доверие - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
19:54 01.06.2026
Игдисамов поблагодарил руководство ЦСКА за оказанное доверие

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Игдисамов утвержден главным тренером ЦСКА.
  • Соглашение с ним рассчитано на два года с опцией продления еще на два года.
  • Игдисамов поблагодарил руководство клуба, команду и болельщиков за доверие и поддержку.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Утвержденный в качестве главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов поблагодарил руководство футбольного клуба за оказанное доверие.
В понедельник ЦСКА объявил об утверждении 39-летнего Игдисамова главным тренером, соглашение рассчитано на два года и предусматривает опцию продления еще на два. Игдисамов исполнял обязанности главного тренера команды после увольнения Фабио Челестини 4 мая.
"Быть тренером ПФК ЦСКА – это огромная честь и привилегия. Я хотел бы поблагодарить руководство, команду и болельщиков. Руководство – за предоставленный шанс, доверие, веру в мои идеи и мой штаб. Команду – за нашу сплоченную работу и горящие глаза в концовке чемпионата. Многое уже сказано о том, что мне посчастливилось вести наших молодых ребят по их футбольному пути, но и с теми, с кем мы только познакомились этой весной, мы сразу нашли общий футбольный язык", - приводит слова Игдисамова Telegram-канал ЦСКА.
"Я также хочу сказать большое спасибо болельщикам: я слышал вашу поддержку с трибун и получал сотни сообщений в последние недели. Для меня это было очень важно. Не вижу смысла много говорить в преддверии старта нового сезона, все покажет наша работа. ЦСКА – мой дом, и мы сделаем все для процветания армейского клуба", - добавил он.
Игдисамов работает в системе "красно-синих" с 2019 года. Ранее специалист возглавлял молодежную команду армейцев, которая под его руководством стала чемпионом Молодежной футбольной лиги (МФЛ) в 2024 году.
