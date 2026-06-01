Игдисамова утвердили в должности главного тренера ЦСКА

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Временно исполнявший обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игдисамов назначен на эту должность на постоянной основе, сообщается в Telegram-канале армейцев.

Игдисамов подписал контракт на два года с опцией продления еще на два. Он исполнял обязанности главного тренера команды после увольнения Фабио Челестини 4 мая.