Игдисамова утвердили в должности главного тренера ЦСКА - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
19:32 01.06.2026 (обновлено: 19:37 01.06.2026)
Игдисамова утвердили в должности главного тренера ЦСКА

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Временно исполнявший обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игдисамов назначен на эту должность на постоянной основе, сообщается в Telegram-канале армейцев.
Игдисамов подписал контракт на два года с опцией продления еще на два. Он исполнял обязанности главного тренера команды после увольнения Фабио Челестини 4 мая.
Игдисамову 39 лет, он работает в системе "красно-синих" с 2019 года. Ранее специалист возглавлял молодежную команду армейцев, которая под его руководством стала чемпионом Молодежной футбольной лиги (МФЛ) в 2024 году.
