Появились кадры с выходцами из Средней Азии, лишенными гражданства России

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Лишенный российского гражданства житель Алтая во время изъятия паспорта признался, что плохо читает по-русски.
На опубликованных ФСБ кадрах с камеры видеонаблюдения он, предположительно, наносит удар сотруднику магазина в окружении своей семьи, после чего с ребенком на руках идет в направлении выхода.
Сотрудница правоохранительных органов на следующих кадрах озвучивает, что он лишен гражданства РФ, в связи с чем его паспорт подлежит изъятию. Ему передаются на ознакомление соответствующие документы, на что он говорит, что плохо читает по-русски и что "до этого всегда, ага, читал или жена читала".
ФСБ в понедельник сообщила о прекращении гражданства РФ 8 выходцам из Центральной Азии, "создавшим угрозу национальной безопасности России", среди них - житель Республики Алтай, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и нанесение побоев). Кроме того, он распространял идеи конфессионального и этнического превосходства.
