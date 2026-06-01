Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры с выходцами из Средней Азии, лишенными гражданства России - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 01.06.2026
Появились кадры с выходцами из Средней Азии, лишенными гражданства России

ФСБ показала видео с лишенными российского гражданства выходцами Средней Азии

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Алтая, лишенный российского гражданства, во время изъятия паспорта признался, что плохо читает по-русски.
  • ФСБ опубликовала кадры, накоторых он наносит удар сотруднику магазина.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Лишенный российского гражданства житель Алтая во время изъятия паспорта признался, что плохо читает по-русски.
На опубликованных ФСБ кадрах с камеры видеонаблюдения он, предположительно, наносит удар сотруднику магазина в окружении своей семьи, после чего с ребенком на руках идет в направлении выхода.
Сотрудница правоохранительных органов на следующих кадрах озвучивает, что он лишен гражданства РФ, в связи с чем его паспорт подлежит изъятию. Ему передаются на ознакомление соответствующие документы, на что он говорит, что плохо читает по-русски и что "до этого всегда, ага, читал или жена читала".
ФСБ в понедельник сообщила о прекращении гражданства РФ 8 выходцам из Центральной Азии, "создавшим угрозу национальной безопасности России", среди них - житель Республики Алтай, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и нанесение побоев). Кроме того, он распространял идеи конфессионального и этнического превосходства.
Женщина, лишенная гражданства за оскорбление военнослужащих - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
На Колыме женщину лишили гражданства за оскорбление военных
16 декабря 2025, 03:27
 
ПроисшествияРеспублика АлтайРоссияЦентральная АзияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала