В России лишили гражданства восемь выходцев из Центральной Азии

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Прекращено российское гражданство жителя Тверской области, который незаконно легализовал подозреваемого в пособничестве исполнителям теракта в "Крокус сити холле", за различные угрозы национальной безопасности лишены паспортов РФ еще 7 выходцев из Центральной Азии, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Как узнало РИА Новости из материалов суда, в Тверской области был оправдан участковый, которого обвиняли в халатности из-за непринятия мер по поводу фиктивной регистрации двух будущих фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле". В его действиях не было состава преступления, установил суд.