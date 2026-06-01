В России лишили гражданства восемь выходцев из Центральной Азии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ России совместно с МВД прекратила гражданство РФ восьми выходцев из Центральной Азии за угрозы национальной безопасности.
- Среди незаконно легализованных граждан был подозреваемый в пособничестве исполнителям теракта в "Крокус сити холле".
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Прекращено российское гражданство жителя Тверской области, который незаконно легализовал подозреваемого в пособничестве исполнителям теракта в "Крокус сити холле", за различные угрозы национальной безопасности лишены паспортов РФ еще 7 выходцев из Центральной Азии, сообщили в ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России... прекращено гражданство Российской Федерации восьми выходцам из Центрально-Азиатского региона, создавшим угрозу национальной безопасности России", - говорится в сообщении.
Один из них - житель Тверской области, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию и постановку на учет. "Среди незаконно легализованных граждан – подозреваемый в пособничестве исполнителям террористического акта, совершенного 22 марта 2024 года в "Крокус сити холл", - отметили в ФСБ.
Лишен гражданства житель Тульской области, позиционировавший себя представителем криминальной среды региона и систематически нарушавший обязанности по соблюдению Конституции РФ и российского законодательства, приговорен к 1,5 годам колонии-поселения за незаконное приобретение и хранение оружия (часть 1 статьи 222 УК).
Также в списке жители Бурятии (распространение националистической идеологии, призывы к пренебрежению законами и требованиям правоохранительных органов), Алтая (причинение легкого вреда здоровью и побои, пропаганда этнического и конфессионального превосходства, а также негативная оценка спецоперации), Архангельской области (создание условий для межнациональных и этноконфессиональных конфликтов, формирование негативного отношения к службе в ВС РФ).
Еще трое - жители Тюменской области (пропаганда антироссийских настроений, призывы к участию в межнациональных конфликтах, возбуждение вражды).
Суд ранее арестовал жителя Твери Салохиддина Ашурова, который фиктивно прописал в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых - фигурантов дела о теракте в "Крокусе", под стражей он провел менее трех месяцев.
Как узнало РИА Новости из материалов суда, в Тверской области был оправдан участковый, которого обвиняли в халатности из-за непринятия мер по поводу фиктивной регистрации двух будущих фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле". В его действиях не было состава преступления, установил суд.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
