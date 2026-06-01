Россияне смогут отслеживать судебные документы через портал госуслуг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 июня граждане России могут отслеживать судебные документы через портал госуслуг.
- Председатель Верховного суда Игорь Краснов ориентировал нижестоящие инстанции на преимущественное использование электронных каналов связи.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Граждане России с 1 июня могут отслеживать судебные документы через портал госуслуг, сообщает пресс-служба Верховного суда РФ.
"С сегодняшнего дня граждане России могут отслеживать судебные документы на едином портале государственных услуг", - отметили в пресс-службе.
Добавляется, что председатель Верховного суда Игорь Краснов "ориентировал нижестоящие инстанции на преимущественное использование электронных каналов связи", а на недавнем совещании по вопросам обеспечения деятельности мировой юстиции заявил, что "это позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, сторонам – оперативно получать извещения и документы".