Врачи оказывают помощь пострадавшему в тяжелом состоянии после удара в ЛНР

МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Специалисты оказывают необходимую помощь пострадавшему, который находится в крайне тяжелом состоянии после атаки ВСУ на колледж в Старобельске, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах поддержки пострадавшим в результате теракта в Старобельске уточнил, возможно ли доставить к пострадавшему мальчику дополнительную технику или направить к нему еще специалистов.
"Там работают наши специалисты", - ответила Голикова.
Вице-премьер также уточнила, что при необходимости пострадавшим будет организована реабилитация в федеральных центрах.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что один из пострадавших при атаке ВСУ на колледж находится в крайне тяжелом состоянии, врачи пока не разрешают его транспортировку в Москву.