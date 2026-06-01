Врачи оказывают помощь пострадавшему в тяжелом состоянии после удара в ЛНР
22:07 01.06.2026
Врачи оказывают помощь пострадавшему в тяжелом состоянии после удара в ЛНР

Голикова: пострадавшему в тяжелом состоянии после удара по ЛНР оказывают помощь

Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР). Архивное фото
  • Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что специалисты оказывают помощь пострадавшему в крайне тяжелом состоянии после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
  • Она добавила, что при необходимости пострадавшим будет организована реабилитация в федеральных центрах.
МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Специалисты оказывают необходимую помощь пострадавшему, который находится в крайне тяжелом состоянии после атаки ВСУ на колледж в Старобельске, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах поддержки пострадавшим в результате теракта в Старобельске уточнил, возможно ли доставить к пострадавшему мальчику дополнительную технику или направить к нему еще специалистов.
"Там работают наши специалисты", - ответила Голикова.
Вице-премьер также уточнила, что при необходимости пострадавшим будет организована реабилитация в федеральных центрах.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что один из пострадавших при атаке ВСУ на колледж находится в крайне тяжелом состоянии, врачи пока не разрешают его транспортировку в Москву.
СтаробельскРоссияЛуганская Народная РеспубликаТатьяна ГоликоваВладимир ПутинЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
