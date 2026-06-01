Голикова: пострадавшие в ЛНР смогут пройти реабилитацию в федцентрах

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ребятам, пострадавшим при ударе ВСУ по Старобельску, при необходимости будет организована реабилитация в федеральных центрах, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Тем ребятам, которым нужна будет реабилитация, мы, естественно, такую реабилитацию организуем и направим их в наши федеральные реабилитационные центры", - сказала Голикова в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.