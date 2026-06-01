20:56 01.06.2026 (обновлено: 21:05 01.06.2026)
Голикова рассказала о телемедицинских консультациях по пострадавшим в ЛНР

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по всем пострадавшим в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске ведутся телемедицинские консультации.
  • Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. По всем пострадавшим в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске ведутся телемедицинские консультации, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в понедельник собрал совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.
"Постоянно мы ведем телемедицинские консультации, в том числе по тому мальчику, который находится в крайне тяжелом состоянии. Но, к сожалению, госпитализировать в Москву его пока невозможно, поэтому посредством такого рода консультации корректируем по необходимости и консультируем врачей из Луганской республиканской больницы", - сказала Голикова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета.
