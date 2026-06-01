17:27 01.06.2026
Глушенков получит более миллиарда рублей по новому контракту с "Зенитом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Максим Глушенков заработает более миллиарда рублей по новому контракту с футбольным клубом «Зенит».
  • Зарплата Глушенкова вырастет с 15 до 20 миллионов рублей в месяц, также он получит подписной бонус около 300 миллионов рублей.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Максим Глушенков заработает более миллиарда рублей по новому контракту с "сине-бело-голубыми", сообщает у себя в Telegram-канале журналист Иван Карпов.
Переговоры о новом соглашении до 2030 года близки к завершению и должны завершиться подписанием на этой неделе. Зарплата Глушенкова вырастет с 15 до 20 млн рублей в месяц. Также футболист получит подписной бонус около 300 млн рублей. В контракте также будет прописан бонус за лояльность в 20 млн рублей, который Глушенков будет получать каждое трансферное окно.
Действующий контракт Глушенкова рассчитан до лета 2028 года, однако "Зенит" заблаговременно решил подписать новый договор из-за интереса к игроку со стороны саудовских клубов.
Глушенкову 26 лет, он перешел в "Зенит" из московского "Локомотива" летом 2024 года. С петербургским клубом Глушенков стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. На счету Глушенкова 10 матчей и 3 гола за сборную России.
