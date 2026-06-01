В Госдуме оценили выступление российских гимнасток на ЧЕ в Болгарии - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
16:05 01.06.2026
В Госдуме оценили выступление российских гимнасток на ЧЕ в Болгарии

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Спортсменки сборной России по художественной гимнастике отлично выступили на чемпионате Европы в Болгарии, болельщикам есть кем гордиться, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
В воскресенье в Варне завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике. На турнире сборная России, после длительного периода выступавшая с флагом и гимном, заняла первое место по количеству завоеванных медалей. На счету команды две золотые медали, четыре серебряные и три бронзовые.
«
"Мы уже соскучились и изголодались по новостям о наших гимнастках. Это было неплохое выступление, с которым можно поздравить всех спортсменов, тренеров, нашу федерацию. Может быть, не все удалось, но я считаю, что это мощное выступление. Это было видно и по эмоциям наших болельщиков на трибунах. Все говорит о том, что наши спортсмены вернулись, и теперь мы будем ждать от них только позитивных новостей", – сказал Свищев.
"Я считаю, что все те традиции, которые были у советской и российской художественной гимнастики, сохранились. И они были сохранены, несмотря на достаточно большой период санкций. У наших спортсменов есть большой потенциал, и нам есть кем гордиться", - добавил собеседник агентства.
Чемпионат Европы проходил с 27 по 31 мая. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
