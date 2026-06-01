21:43 01.06.2026
Генпрокуратура даст оценку работе экстренных служб в Старобельске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Последствия удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске в ЛНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральная прокуратура России оценит работу экстренных служб по объявлению угрозы ракетной опасности и БПЛА во время удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
  • Президент РФ Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших в ходе расследования теракта в Старобельске.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек и более 40 пострадали.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура России даст оценку работы экстренных служб по объявлению угрозы ракетной опасности и БПЛА во время удара ВСУ по колледжу в Старобельске, сообщил глава надзорного ведомства Александр Гуцан.
В понедельник президент РФ Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших в ходе расследования теракта в Старобельске.
"На контроле результаты доследственной проверки в отношении должностных лиц, ответственных за работу систем ПВО. В порядке надзора будет дана оценка работы экстренных служб по объявлению угрозы ракетной опасности и БПЛА и эвакуации людей из мест массового пребывания", - сказал Гуцан в ходе совещания.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.
РоссияСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаАлександр ГуцанГенеральная прокуратура РФУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
