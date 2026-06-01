14:00 01.06.2026
"Газпром" нарастил экспорт газа по "Турецкому потоку" в Европу до максимума

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция "Казачья", обеспечивающая транспортировку газа по "Турецкому потоку". Архивное фото
  • "Газпром" увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 6,5% в годовом выражении, до 7,65 миллиарда кубометров в период с января по май.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Газпром" в январе-мае 2026 года увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 6,5% в годовом выражении, до 7,65 миллиарда кубометров - максимального уровня для этого периода с момента начала поставок, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Поставки газа через пункт "Странджа 2 - Малкочлар", расположенный на болгаро-турецкой границе, с 1 января по 31 мая составили около 7,65 миллиарда кубометров, что на 6,5% больше показателя за этот же период в прошлом году. Это максимальный уровень поставок для января-мая с 2020 года (поставки газа по "Турецкому потоку" начались с января 2020 года).
При этом в мае экспорт газа по этому направлению вырос на 3% в годовом выражении, до 1,47 миллиарда кубометров.
"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии.
Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. Экспорт российского трубопроводного газа по европейской ветке "Турецкого потока" по итогам 2025 года стал рекордным, превысив 18 миллиардов кубометров.
