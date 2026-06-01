"Газпром" нарастил экспорт газа по "Турецкому потоку" в Европу до максимума

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Газпром" в январе-мае 2026 года увеличил экспорт газа по европейской нитке "Турецкого потока" на 6,5% в годовом выражении, до 7,65 миллиарда кубометров - максимального уровня для этого периода с момента начала поставок, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).