Гарбузов: выпуск игр и игрушек в Москве вырос на 41% за 3 месяца 2026 года

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Выпуск игр и игрушек увеличился в Москве на 41,6% с января по март 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, заявил министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Изделия московских предприятий комплексно закрывают потребности ребенка на каждом этапе взросления — от средств ухода до высокотехнологичных образовательных решений. Город оказывает комплексную поддержку этому направлению, предоставляя отрасли более 20 финансовых и нефинансовых механизмов, в том числе налоговые преференции, компенсацию процентов по инвесткредитам и многое другое. Так, по итогам первого квартала текущего года столица увеличила производство игр и игрушек на 41,6% по сравнению с январем — мартом 2025-го", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Новинки московской промышленности и ключевые сегменты отрасли производства детских товаров были представлены на Конгрессе индустрии детских товаров: обувь и одежда, интерактивное и робототехническое оборудование, развивающие игры и игрушки, наборы для новорожденных и творчества, образовательные системы, а также гигиенические средства, уточнили в пресс-службе.

Так, столичный бренд Coalicia выпускает "Тапо" — мягкую игрушку-муфту со скрытым карманом.

Другая компания "Шупет" презентовала новинки дизайнерской одежды для детей от 0 до 14 лет. Каждый год под брендом Choupette выпускается восемь коллекций.

Наборы для творчества в техниках оригами, объемная аппликация, бумагопластика, бисероплетение показало предприятие "Клевер" в рамках экспозиции. Столичный производитель с более чем двадцатилетней историей использует 80% российского сырья при создании своих изделий.

Также в Москве производят разнообразное оборудование для образования, которое помогает внедрять современные технологии в учебный процесс.

Например, ООО "Академия Высоких Технологий" выпускает учебно-методические комплексы для старшеклассников и студентов.

Еще одна компания "Лоретт" производит оборудование и технологии для приема спутниковых данных и работы с космическими снимками.