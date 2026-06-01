МВД опровергло информацию о массовых проверках пожилых водителей с 1 июня

Накануне некоторые СМИ сообщили, что с 1 июня инспекторы ГАИ станут в массовом порядке останавливать пожилых водителей. Утверждалось, что это будет делаться для контроля за состоянием их здоровья.

В июле прошлого года МВД опубликовало проект "Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го", в котором отмечалось, что водители старше 60 лет чаще становятся виновниками ДТП и на их долю приходится значительная доля смертельных случаев среди пешеходов и велосипедистов. В документе планировалось ужесточить контроль за состоянием здоровья таких водителей и внедрить дополнительные меры, направленные на снижение числа аварий с их участием. Но после обсуждения с экспертами министр внутренних дел Владимир Колокольцев решил этот пункт исключить.