Агент назвал справедливую трансферную стоимость Сафонова
16:49 01.06.2026 (обновлено: 16:55 01.06.2026)
Агент назвал справедливую трансферную стоимость Сафонова

Барбоза: реальная трансферная стоимость Сафонова составляет до 55 млн евро

  Трансферная стоимость вратаря французского "ПСЖ" и сборной России Матвея Сафонова, по словам агента Паулу Барбозы, превышает 30 миллионов евро и может достигать 55 миллионов евро.
  Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов, и стоимость Сафонова выросла с 22 до 30 миллионов евро.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футбольный агент Паулу Барбоза заявил РИА Новости, что трансферная стоимость вратаря французского "ПСЖ" и сборной России Матвея Сафонова превышает 30 миллионов евро и в пике может составлять до 55 миллионов евро.
Ранее в понедельник портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов. Стоимость Сафонова выросла с 22 до 30 миллионов евро. Он повторил достижение Александра Головина из "Монако" и экс-футболиста ЦСКА и петербургского "Зенита" Марио Фернандеса, которые устанавливали рекорд по стоимости среди российских футболистов в 2018 и 2019 годах соответственно (по 30 млн евро).
"Что касается Transfermarkt, надо понимать, что это субъективная оценка. Относительно Сафонова: конечно, сейчас он стоит намного больше. Думаю, сейчас цена начинается от 40-45 миллионов евро. И это минимум. Потолок может быть в районе 50-55 миллионов евро", - сказал Барбоза.
"Уверен, что "ПСЖ" не может продать Сафонова. Безусловно, он будет основным в следующем сезоне. Они не могут продать его, потому что нашли своего вратаря. Думаю, они продадут Люку Шевалье (второго вратаря команды - прим. ред.), потому что он не захочет остаться. "ПСЖ" будет пытаться найти на рынке игрока, который сможет соперничать с Сафоновым", - добавил собеседник агентства.
Сафонову 27 лет, он играет за "ПСЖ" с 2024 года. 30 мая французский клуб в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов.
