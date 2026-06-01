В РФС рассказали, сколько зрителей ожидают на матче сборной в Волгограде
12:55 01.06.2026
В РФС рассказали, сколько зрителей ожидают на матче сборной в Волгограде


Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде на стадионе «Волгоград-Арена».
  • РФС ожидает, что матч посетят более 40 тысяч зрителей, при этом уже реализовано более 32 тысяч билетов.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российский футбольный союз (РФС) ожидает, что товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо посетят более 40 тысяч зрителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Матч между сборными России и Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде на стадионе "Волгоград-Арена", который принял четыре встречи чемпионата мира - 2018.
«
"На матч между сборными России и Буркина-Фасо реализовано более 32 тысяч билетов. Ожидаем, что на игру придет свыше 40 тысяч болельщиков", - сообщили в пресс-службе РФС.
Ранее сборная России 28 мая в Каире потерпела поражение от команды Египта (0:1). После игры в Волгограде подопечные главного тренера Валерия Карпина проведут еще один матч - 9 июня в Калининграде состоится встреча со сборной Тринидада и Тобаго.
