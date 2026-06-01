Фанаты "ПСЖ" овациями встретили Сафонова на праздновании победы в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
08:43 01.06.2026 (обновлено: 10:15 01.06.2026)
Фанаты "ПСЖ" овациями встретили Сафонова на праздновании победы в ЛЧ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Матвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Фанаты французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" овациями встретили российского вратаря команды Матвея Сафонова на церемонии празднования победы клуба в Лиге чемпионов.
В субботу "Пари Сен-Жермен" в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов отыграл встречу целиком. Россиянин стал основным вратарем команды в декабре.
Церемония празднования завоеванного трофея прошла на домашнем стадионе клуба "Парк де Пренс". Сафонов появился на ней в темных очках и обернутый флагом "ПСЖ".
Сафонову 27 лет, он играет за клуб с 2024 года и стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов. Год назад Сафонов также стал победителем турнира в составе "ПСЖ", тогда вратарь провел финальный матч против итальянского "Интера" (5:0) на скамейке запасных.
Также в составе парижского клуба Сафонов дважды стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, в финале которого россиянин отразил четыре пенальти.
