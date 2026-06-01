Фанаты "ПСЖ" овациями встретили Сафонова на праздновании победы в ЛЧ

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Фанаты французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" овациями встретили российского вратаря команды Матвея Сафонова на церемонии празднования победы клуба в Лиге чемпионов.

Церемония празднования завоеванного трофея прошла на домашнем стадионе клуба "Парк де Пренс". Сафонов появился на ней в темных очках и обернутый флагом "ПСЖ".