Фанаты "ПСЖ" овациями встретили Сафонова на праздновании победы в ЛЧ

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Фанаты французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" овациями встретили российского вратаря команды Матвея Сафонова на церемонии празднования победы клуба в Лиге чемпионов.
В субботу "Пари Сен-Жермен" в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов отыграл встречу целиком. Россиянин стал основным вратарем команды в декабре.
Церемония празднования завоеванного трофея прошла на домашнем стадионе клуба "Парк де Пренс". Сафонов появился на ней в темных очках и обернутый флагом "ПСЖ".
Также в составе парижского клуба Сафонов дважды стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, в финале которого россиянин отразил четыре пенальти.