Во Франции обрушились на Макрона из-за якобы связанного с Россией танкера

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали президента Эммануэля Макрона после задержания Францией в Атлантическом океане танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска.
"Куда он лезет, чего добивается? Втянуть нас в войну, которой мы НЕ хотим? Ради бога, заберите у этого безответственного человека его игрушки", — написал один из комментаторов.
"Макрону следовало бы знать, что экономическая блокада — это повод для объявления войны (casus belli)", — поддержал другой.
"Это пиратство", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Он вредит интересам Франции и французов, причем капитально", — заключили читатели.
В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. Как заявили РИА Новости в посольстве в Париже, Франция не уведомляла российскую сторону о действиях в отношении этого судна. В дипмиссии отметили, что капитаном танкера, по предварительным данным, является гражданин России.
В Кремле считают незаконными и граничащими с пиратством действия Франции по задержанию танкера Tagor, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
