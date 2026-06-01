16:21 01.06.2026 (обновлено: 17:55 01.06.2026)

Во Франции обрушились на Макрона из-за якобы связанного с Россией танкера

© AP Photo / Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
  • Читатели Le Figaro раскритиковали президента Эммануэля Макрона после задержания Францией танкера Tagor.
  • Комментаторы считают, что действия Макрона могут привести к нежелательной войне и вредят интересам Франции.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали президента Эммануэля Макрона после задержания Францией в Атлантическом океане танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска.

"Куда он лезет, чего добивается? Втянуть нас в войну, которой мы НЕ хотим? Ради бога, заберите у этого безответственного человека его игрушки", — написал один из комментаторов.
"Макрону следовало бы знать, что экономическая блокада — это повод для объявления войны (casus belli)", — поддержал другой.

"Это пиратство", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Он вредит интересам Франции и французов, причем капитально", — заключили читатели.

В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. Как заявили РИА Новости в посольстве в Париже, Франция не уведомляла российскую сторону о действиях в отношении этого судна. В дипмиссии отметили, что капитаном танкера, по предварительным данным, является гражданин России.

В Кремле считают незаконными и граничащими с пиратством действия Франции по задержанию танкера Tagor, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
