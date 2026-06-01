14:40 01.06.2026 (обновлено: 18:20 01.06.2026)
Во Франции начали расследование после задержания танкера Tagor

Военнослужащий ВМС Франции наблюдает за нефтяным танкером в Атлантическом океане. Архивное фото
  • Прокуратура французского Бреста начала уголовное расследование после задержания танкера Tagor в Атлантике.
  • Расследование начато по обвинениям в непредъявлении доказательств принадлежности судна, отсутствии флага и отказе подчиниться требованиям ВМС Франции.
ПАРИЖ, 1 июн – РИА Новости. Прокуратура французского Бреста начала уголовное расследование после задержания в Атлантике танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска, сообщил в понедельник прокурор Стефан Келланберже.
"Уголовное расследование было начато по обвинениям в непредъявлении доказательств принадлежности судна, отсутствии флага и отказе подчиниться требованиям", - приводит его заявление портал actu.fr.
Прокуратура утверждает, что капитан танкера якобы неоднократно отказался подчиниться указаниям ВМС Франции, сообщает агентство Франс Пресс.
Представитель морской префектуры Франции по Атлантическому региону заявил, что судно шло под ложным флагом Камеруна и направлялось в портовый город Лимбе, расположенный в этой стране, говорится в материале. При этом, по данным портала по отслеживанию судов MarineTraffic, танкер Tagor следовал под флагом Мадагаскара.
Ранее французские ВМС задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. Посольство РФ в Париже сообщило РИА Новости, что капитан судна, по предварительным данным, является гражданином России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают незаконными и граничащими с пиратством действия Франции по задержанию танкера Tagor.
