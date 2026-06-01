Около 900 человек задержали из-за беспорядков после победы "ПСЖ" в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Футбол
10:33 01.06.2026
Около 900 человек задержали из-за беспорядков после победы "ПСЖ" в ЛЧ

Более 890 человек задержали из-за беспорядков после победы "ПСЖ" в ЛЧ

  • Во Франции задержали более 890 человек в ходе беспорядков после победы "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов.
  • Клуб обыграл "Арсенал" и второй год подряд стал победителем турнира.
ПАРИЖ, 1 июн – РИА Новости. Около 900 человек были, по обновленным данным, задержаны во Франции в ходе беспорядков после победы французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, заявил в понедельник глава МВД страны Лоран Нуньес.
Ранее министр сообщал о 780 задержанных.
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
ПСЖ
2 : 14:3
Арсенал
65‎’‎ • Усман Дембеле (П)
121‎’‎ • Гонсалу Рамуш (П)
121‎’‎ • Дезире Дуэ (П)
121‎’‎ • Ашраф Хакими (П)
121‎’‎ • Лукас Беральдо (П)
06‎’‎ • Кай Хаверц
121‎’‎ • Виктор Дьекереш (П)
121‎’‎ • Деклан Райс (П)
121‎’‎ • Габриэль Мартинелли (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Я обновляю итоговую цифру: в общей сложности было произведено более 890 задержаний. Это на 45% больше, чем в прошлом году", - сказал он в эфире радиостанции France Inter.
В субботу "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. После победы в ночь на воскресенье болельщики устроили беспорядки на улицах Франции.
