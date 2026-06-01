Около 900 человек задержали из-за беспорядков после победы "ПСЖ" в ЛЧ

ПАРИЖ, 1 июн – РИА Новости. Около 900 человек были, по обновленным данным, задержаны во Франции в ходе беспорядков после победы французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, заявил в понедельник глава МВД страны Лоран Нуньес.

"Я обновляю итоговую цифру: в общей сложности было произведено более 890 задержаний. Это на 45% больше, чем в прошлом году", - сказал он в эфире радиостанции France Inter.