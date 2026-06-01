Героями России за время СВО стали 22 военнослужащих Северного флота
03:14 01.06.2026
Героями России за время СВО стали 22 военнослужащих Северного флота

© РИА Новости / Павел Львов
Учения Северного флота "Кумжа-2021" с участием крейсера "Пётр Великий"
Учения Северного флота "Кумжа-2021" с участием крейсера "Пётр Великий". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командующий Северным флотом Константин Кабанцов сообщил, что 22 военнослужащих Северного флота были удостоены звания Героя России за время проведения спецоперации.
  • Северный флот, один из самых мощных флотов ВМФ России, отмечает 1 июня 293-ю годовщину со дня основания.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Звания Героя России за время проведения спецоперации были удостоены 22 военнослужащих Северного флота, сообщил командующий этим объединением Константин Кабанцов.
Северный флот отмечает 1 июня 293-ю годовщину со дня основания. Как отметил Кабанцов, соединения и подразделения береговых войск флота с начала специальной военной операции успешно решают задачи в составе армейских объединений группировок войск.
"Более 20 тысяч военнослужащих Северного флота отмечены государственными наградами, 22 воина-североморца удостоены звания Героя Российской Федерации", - приводит слова Кабанцова пресс-служба Северного флота.
В пресс-службе отметили, что сегодня Северный флот – один из самых мощных флотов ВМФ России. Его силы и войска гарантированно обеспечивают безопасность в назначенной операционной зоне с учетом существующих вызовов и угроз и выполняют комплекс задач по стратегическому сдерживанию.
На вооружении Северного флота уникальные корабли океанской зоны, в том числе фрегаты с гиперзвуковыми "Цирконами" и высокоточными "Калибрами".
Главной особенностью Северного флота в пресс-службе назвали наличие самой важной составляющей системы обороноспособности великого государства – морских стратегических ядерных сил. Они представлены стратегическими ракетоносцами проекта 667 БДРМ и приходящими им на смену ракетными подводными крейсерами стратегического назначения четвертого поколения проекта "Борей-А".
Кроме того, Северный флот пополняется многоцелевыми атомными подлодками - крейсерами проекта "Ясень-М" с высокоточным ракетным оружием большой дальности.
Также моряки-североморцы выполняют одну из приоритетных задач - освоение Арктики.
"На арктических островах создана и продолжает совершенствоваться современная разветвленная военная инфраструктура, включающая в себя высокотехнологичные и эффективные системы освещения обстановки, функционирующие во всех средах – в воздухе, на воде и под водой", - отметили в пресс-службе.
