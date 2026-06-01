Героями России за время СВО стали 22 военнослужащих Северного флота

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Звания Героя России за время проведения спецоперации были удостоены 22 военнослужащих Северного флота, сообщил командующий этим объединением Константин Кабанцов.

Северный флот отмечает 1 июня 293-ю годовщину со дня основания. Как отметил Кабанцов, соединения и подразделения береговых войск флота с начала специальной военной операции успешно решают задачи в составе армейских объединений группировок войск.

"Более 20 тысяч военнослужащих Северного флота отмечены государственными наградами, 22 воина-североморца удостоены звания Героя Российской Федерации", - приводит слова Кабанцова пресс-служба Северного флота.

В пресс-службе отметили, что сегодня Северный флот – один из самых мощных флотов ВМФ России. Его силы и войска гарантированно обеспечивают безопасность в назначенной операционной зоне с учетом существующих вызовов и угроз и выполняют комплекс задач по стратегическому сдерживанию.

На вооружении Северного флота уникальные корабли океанской зоны, в том числе фрегаты с гиперзвуковыми "Цирконами" и высокоточными "Калибрами".

Главной особенностью Северного флота в пресс-службе назвали наличие самой важной составляющей системы обороноспособности великого государства – морских стратегических ядерных сил. Они представлены стратегическими ракетоносцами проекта 667 БДРМ и приходящими им на смену ракетными подводными крейсерами стратегического назначения четвертого поколения проекта "Борей-А".

Кроме того, Северный флот пополняется многоцелевыми атомными подлодками - крейсерами проекта "Ясень-М" с высокоточным ракетным оружием большой дальности.

Также моряки-североморцы выполняют одну из приоритетных задач - освоение Арктики