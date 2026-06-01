Финляндия перестала принимать выданные в России небиометрические паспорта

Посольство России в Финляндии заявило, что решение Хельсинки создаст трудности для прибывающих россиян, но не станет масштабной проблемой.

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Финляндия с понедельника перестает принимать выданные в России небиометрические паспорта, сообщал МИД республики.

Ведомство ранее заявило, что решение по небиометрическим паспортам предусматривает переходный период с 1 июня по 31 декабря 2026 года. В течение этого периода Финляндия будет принимать выданные в России паспорта без биометрии с действующей визой, выданной Финляндией до 1 июня, а также паспорта, содержащие действующую визу или вид на жительство, выданные другой страной ЕС или страной Шенгенской зоны до 1 июня.

Также предусмотрено несколько исключений. В частности, Финляндия будет принимать небиометрические паспорта от лиц младше 18 лет и от владельцев, которым страна предоставила вид на жительство до 1 июня. Кроме того, по паспорту без биометрии можно будет подать заявление на продление финского вида на жительство.