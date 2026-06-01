Скучно не будет: главные фестивали столичного лета — 2026

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Юлия Зачетова. Лето, книги, танцы, музыка и творчество под открытым небом — это особенное удовольствие и отличный способ провести время. В этом году зарекомендовавшие себя фестивали становятся только масштабнее, а многие празднуют юбилеи особенной программой. О самых ярких событиях — в материале РИА Новости.

XV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле"

Главное событие для всех, кто ценит русскую культуру и подлинные народные традиции. Гостей ждут десятки фестивальных площадок — "Музыкальная площадь" и "Музыкальная завалинка" с концертами, "Ярмарка мастеров", "Модный ряд", а также "Детские забавы" с играми и мастер-классами. Будут зоны исторической реконструкции, вкусные угощения, поэтические соревнования и арт-квартал с выставками и пленэрами. А кулинарные эксперименты на "Сытном дворе" могут войти в историю благодаря попытке установить мировой гастрономический рекорд.



Из новшеств: "Поляна традиций" — площадка, где покажут обряды и игры народов России. Отдельным мероприятием будет "Забег в кокошниках": участвовать смогут все желающие — женщинам выдадут кокошник или его стилизованный аналог, мужчинам — картуз. В честь юбилея и Года единства народов России фестиваль станет особенно масштабным.

Где: парк Победы на Поклонной горе

Когда: 22 августа

Фестиваль "Русский КоТ"

На все лето музейная площадка в центре Москвы превратится в пространство для лекций и дискуссий, экскурсий, спектаклей, кинопоказов, музыкальных шоу и театральных перформансов. Всех желающих приглашают принять участие в творческих лабораториях по созданию арт-объектов, мастер-классах и хореографических постановках.



У каждой недели фестиваля будет собственная тема: например, в июне — народная танцевальная культура. Пройдут мастер-классы по хип-хопу и народным танцам, танцевальные батлы, пластические спектакли и иммерсивные коллективные практики. Одним из центральных событий недели станет проект "Сдвиженье", в котором одновременно смогут участвовать до 200 человек. Музыкальную программу дополнят этно-электронный проект Gurude и вечерний "Этнорейв" с диджеем Денисом Козловым.

Где: сад Всероссийского музея декоративного искусства

Когда: с 4 июня

Moscow Jazz Festival

Виктор Добронравов & LRK Trio, Петр Налич, Tierney Sutton & Tamir Hendelman (США), Сергей Степанченко, Петр Дранга, Billy`s Band, ВИА "Пролетарское Танго", Алексей Гоман и "Маленький оркестр", Фантине и еще более тысячи артистов из России и других стран примут участие в знаменитом фестивале.



Открытие и закрытие состоятся в Концертном зале имени П. И. Чайковского, а на протяжении пяти дней именитые музыканты и молодежные джаз-коллективы выступят в саду "Эрмитаж", парке Горького, парке "Зарядье", на ВДНХ и на Гоголевском бульваре. Под занавес фестиваля, 15 июня, Игорь Бутман и Сергей Безруков представят премьеру музыкально-поэтического спектакля "Слово о полку Игореве" в сопровождении Московского джазового оркестра.

Где: сад "Эрмитаж" и КЗ имени Чайковского

Когда: 8–14 июня

Фестиваль "Театральный бульвар"

На открытых фестивальных площадках в центре столицы российские и зарубежные театры покажут спектакли для взрослых и детей, пройдут концерты, мастер-классы, лекции, театрализованные шоу.



Это событие с 2024-го предоставляет возможность москвичам и гостям столицы увидеть прямо на площадях и улицах первоклассные постановки со звездами, пообщаться со знаменитостями и самим приобщиться к театральному творчеству.

Когда: 30 мая — 30 августа

"Казачья станица Москва"

Главный фестиваль традиционной народной культуры. В 2026-м площадка Всероссийского казачьего общества представит интерактивные лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры, выставки и исторические картинки из жизни казаков. А Музей-заповедник имени М. А. Шолохова "Тихий Дон — за веру и Отечество" готовит выставку донских казаков, уникальные мастер-классы станиц Вешенская и Кружилинская, колоритную фото-зону. На "Казачьем подворье" регионы России воссоздадут традиционные жилища казаков — курени.



На фестиваль приедут 300 спортсменов, 1500 мастеров и коллективов более чем из сорока регионов России.

Где: Музей-заповедник "Коломенское"

Когда: 12 сентября

Всероссийский фестиваль пионов

Одно из самых красивых событий начала лета. В разгар цветения гости увидят более 300 сортов российских пионов — от признанной классики до редких новинок, причем многие будут показаны впервые. Среди них "Алмазное сердце", "Николай Елисеев", "Геркулес", "Красивая пустыня" и "Лавандовая сказка", а также раритетные сорта вроде "Галины Улановой" и "Нежных мелодий".



Живую экспозицию планируют постоянно обновлять, так что фестиваль можно посетить не один раз. Выставка, для которой организуют отдельный вход, будет открыта с 10:00 до 23:00, когда особенно эффектно вечернее и ночное освещение.

Где: Сад дома П. Т. Клюева, территория Московского зоопарка



Когда: 10–17 июня

"Красная площадь"

Главное литературное событие лета объединит несколько сотен издательств и мероприятий на 15 тематических площадках. Фестиваль приурочен ко Дню рождения Пушкина и Дню русского языка. В Год единства народов России на фестивале будут представлены произведения из разных уголков страны. Посетители смогут пообщаться с писателями, поэтами, художниками и авторами комиксов, насладиться выступлениями музыкантов и артистов, а также подробно ознакомиться с образовательными и музейными инициативами.



На фестивале отметят значимые даты: 200-летие Михаила Салтыкова-Щедрина, 120-летие Агнии Барто и 80-летие Михаила Яснова. В честь юбилеев этих литераторов состоятся тематические чтения, лекции и детские программы.

Где: Красная площадь



Когда: 4–7 июня



Beat Film Festival

В международную программу Beat Film Festival 2026 года включено более 20 фильмов о музыке, моде, архитектуре, спорте, современном искусстве и героях новой культуры. Среди главных премьер — картины о Канье Уэсте, Марке Джейкобсе и Джорджо Армани, хроника создания "Мегалополиса" Фрэнсиса Форда Копполы и режиссерский дебют Жюльет Бинош. Фестиваль откроется фильмом Софии Копполы "Марк глазами Софии".



В программе специальных событий — показы и обсуждения с участием Жюльет Бинош, Найка Борзова, Николая Редькина, Маши Федоровой.

Где: киноцентр "Октябрь", кинотеатры "Художественный" и "Пионер", "ГЭС-2", МАММ, музей "Гараж", центр "Зотов", культурное пространство "Чтиво Дом"



Когда: 4–14 июня



Фестиваль исторических садов

Пятнадцать уникальных ландшафтных инсталляций, объединенных темой "Город-сад", продемонстрируют эволюцию городских зеленых зон от тихих монастырских огородов до футуристических палисадников. Авторы композиций расскажут о роли и значении садов и парков в истории крупных городов, а также о садах будущего, где природа будет выполнять функции инженерной системы.



По вечерам в Царицыно среди необыкновенных инсталляций можно будет слушать джаз или классику и полюбоваться красотой заповедника при особой вечерней подсветке.

Где: Музей-заповедник "Царицыно"

Когда: 21–30 августа

Пикник "Афиши"

Фестиваль проводят уже более 20 лет. Это место, где собираются старые друзья, случайные знакомые и все, кто любит музыку, ищет развлечения и гастрономических впечатлений. Здесь можно посетить лекцию, пообщаться с интересной новой группой у сцены. Даже если прийти сюда одному, уйти можно с новыми друзьями.



Мультиформатная музыка традиционно в фокусе внимания этого фестиваля. В московской афише этого года: "Браво" и Валерий Сюткин, Feduk, ЛСП, Slava Marlow, "Озера", РСАК (Феликс Бондарев), OG Buda + Mayot и другие.