Скучно не будет: главные фестивали столичного лета — 2026

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Юлия Зачетова. Лето, книги, танцы, музыка и творчество под открытым небом — это особенное удовольствие и отличный способ провести время. В этом году зарекомендовавшие себя фестивали становятся только масштабнее, а многие празднуют юбилеи особенной программой. О самых ярких событиях — в материале РИА Новости.
XV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле"
Главное событие для всех, кто ценит русскую культуру и подлинные народные традиции. Гостей ждут десятки фестивальных площадок — "Музыкальная площадь" и "Музыкальная завалинка" с концертами, "Ярмарка мастеров", "Модный ряд", а также "Детские забавы" с играми и мастер-классами. Будут зоны исторической реконструкции, вкусные угощения, поэтические соревнования и арт-квартал с выставками и пленэрами. А кулинарные эксперименты на "Сытном дворе" могут войти в историю благодаря попытке установить мировой гастрономический рекорд.
Из новшеств: "Поляна традиций" — площадка, где покажут обряды и игры народов России. Отдельным мероприятием будет "Забег в кокошниках": участвовать смогут все желающие — женщинам выдадут кокошник или его стилизованный аналог, мужчинам — картуз. В честь юбилея и Года единства народов России фестиваль станет особенно масштабным.
На все лето музейная площадка в центре Москвы превратится в пространство для лекций и дискуссий, экскурсий, спектаклей, кинопоказов, музыкальных шоу и театральных перформансов. Всех желающих приглашают принять участие в творческих лабораториях по созданию арт-объектов, мастер-классах и хореографических постановках.
У каждой недели фестиваля будет собственная тема: например, в июне — народная танцевальная культура. Пройдут мастер-классы по хип-хопу и народным танцам, танцевальные батлы, пластические спектакли и иммерсивные коллективные практики. Одним из центральных событий недели станет проект "Сдвиженье", в котором одновременно смогут участвовать до 200 человек. Музыкальную программу дополнят этно-электронный проект Gurude и вечерний "Этнорейв" с диджеем Денисом Козловым.
Где: сад Всероссийского музея декоративного искусства
Виктор Добронравов & LRK Trio, Петр Налич, Tierney Sutton & Tamir Hendelman (США), Сергей Степанченко, Петр Дранга, Billy`s Band, ВИА "Пролетарское Танго", Алексей Гоман и "Маленький оркестр", Фантине и еще более тысячи артистов из России и других стран примут участие в знаменитом фестивале.
Открытие и закрытие состоятся в Концертном зале имени П. И. Чайковского, а на протяжении пяти дней именитые музыканты и молодежные джаз-коллективы выступят в саду "Эрмитаж", парке Горького, парке "Зарядье", на ВДНХ и на Гоголевском бульваре. Под занавес фестиваля, 15 июня, Игорь Бутман и Сергей Безруков представят премьеру музыкально-поэтического спектакля "Слово о полку Игореве" в сопровождении Московского джазового оркестра.
На открытых фестивальных площадках в центре столицы российские и зарубежные театры покажут спектакли для взрослых и детей, пройдут концерты, мастер-классы, лекции, театрализованные шоу.
Это событие с 2024-го предоставляет возможность москвичам и гостям столицы увидеть прямо на площадях и улицах первоклассные постановки со звездами, пообщаться со знаменитостями и самим приобщиться к театральному творчеству.
Главный фестиваль традиционной народной культуры. В 2026-м площадка Всероссийского казачьего общества представит интерактивные лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры, выставки и исторические картинки из жизни казаков. А Музей-заповедник имени М. А. Шолохова "Тихий Дон — за веру и Отечество" готовит выставку донских казаков, уникальные мастер-классы станиц Вешенская и Кружилинская, колоритную фото-зону. На "Казачьем подворье" регионы России воссоздадут традиционные жилища казаков — курени.
На фестиваль приедут 300 спортсменов, 1500 мастеров и коллективов более чем из сорока регионов России.
Одно из самых красивых событий начала лета. В разгар цветения гости увидят более 300 сортов российских пионов — от признанной классики до редких новинок, причем многие будут показаны впервые. Среди них "Алмазное сердце", "Николай Елисеев", "Геркулес", "Красивая пустыня" и "Лавандовая сказка", а также раритетные сорта вроде "Галины Улановой" и "Нежных мелодий".
Живую экспозицию планируют постоянно обновлять, так что фестиваль можно посетить не один раз. Выставка, для которой организуют отдельный вход, будет открыта с 10:00 до 23:00, когда особенно эффектно вечернее и ночное освещение.
Где: Сад дома П. Т. Клюева, территория Московского зоопарка
Главное литературное событие лета объединит несколько сотен издательств и мероприятий на 15 тематических площадках. Фестиваль приурочен ко Дню рождения Пушкина и Дню русского языка. В Год единства народов России на фестивале будут представлены произведения из разных уголков страны. Посетители смогут пообщаться с писателями, поэтами, художниками и авторами комиксов, насладиться выступлениями музыкантов и артистов, а также подробно ознакомиться с образовательными и музейными инициативами.
На фестивале отметят значимые даты: 200-летие Михаила Салтыкова-Щедрина, 120-летие Агнии Барто и 80-летие Михаила Яснова. В честь юбилеев этих литераторов состоятся тематические чтения, лекции и детские программы.
В международную программу Beat Film Festival 2026 года включено более 20 фильмов о музыке, моде, архитектуре, спорте, современном искусстве и героях новой культуры. Среди главных премьер — картины о Канье Уэсте, Марке Джейкобсе и Джорджо Армани, хроника создания "Мегалополиса" Фрэнсиса Форда Копполы и режиссерский дебют Жюльет Бинош. Фестиваль откроется фильмом Софии Копполы "Марк глазами Софии".
В программе специальных событий — показы и обсуждения с участием Жюльет Бинош, Найка Борзова, Николая Редькина, Маши Федоровой.
Где: киноцентр "Октябрь", кинотеатры "Художественный" и "Пионер", "ГЭС-2", МАММ, музей "Гараж", центр "Зотов", культурное пространство "Чтиво Дом"
Пятнадцать уникальных ландшафтных инсталляций, объединенных темой "Город-сад", продемонстрируют эволюцию городских зеленых зон от тихих монастырских огородов до футуристических палисадников. Авторы композиций расскажут о роли и значении садов и парков в истории крупных городов, а также о садах будущего, где природа будет выполнять функции инженерной системы.
По вечерам в Царицыно среди необыкновенных инсталляций можно будет слушать джаз или классику и полюбоваться красотой заповедника при особой вечерней подсветке.
Фестиваль проводят уже более 20 лет. Это место, где собираются старые друзья, случайные знакомые и все, кто любит музыку, ищет развлечения и гастрономических впечатлений. Здесь можно посетить лекцию, пообщаться с интересной новой группой у сцены. Даже если прийти сюда одному, уйти можно с новыми друзьями.
Мультиформатная музыка традиционно в фокусе внимания этого фестиваля. В московской афише этого года: "Браво" и Валерий Сюткин, Feduk, ЛСП, Slava Marlow, "Озера", РСАК (Феликс Бондарев), OG Buda + Mayot и другие.
