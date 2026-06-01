Более 8 тысяч зрителей посетили театральный фестиваль в Московской области

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. XXVI Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна" состоялся в музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово" в Московской области, где принял более 8 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

В мероприятии участвовали 25 коллективов из разных городов России ─ Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья, Нижнего Тагила, Самары, Липецка, Новосибирска, Иркутска, а также из Беларуси, Абхазии, Вьетнама, Сербии и Туркменистана. К площадкам фестиваля, ставшим уже традиционными, – музею-заповеднику А.П. Чехова "Мелихово" и Серпуховскому музыкально-драматическому театру ─ присоединился Подольский драматический театр.

"Фестиваль "Мелиховская весна" в 2026 году посетило более 8 тысяч зрителей, что на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году. И потенциал для роста у этого театрального форума очень большой. Мы продолжим создавать условия и инфраструктуру для его развития, при этом будем действовать исходя из особенностей музея-заповедника, соблюдая баланс. Чтобы Мелихово могло принимать как можно больше зрителей, сохраняя свой неповторимый антураж мемориального места", — приводит пресс-служба слова министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова.

Вниманию любителей театрального искусства были представлены как постановки по произведениям Чехова, так и о нем самом. В спецпрограмму этого года "Чехов+" вошли спектакли по произведениям Михаила Булгакова, со дня рождения которого в мае исполнилось 135 лет.

Директор музея-заповедника А.П. Чехова "Мелихово" Анастасия Журавлева указала, что мелиховскую театральную чеховиану в этом году пополнили 22 спектакля. К фестивалю присоединились театры из Самары, Нижнего Тагила, Иркутска, а также из Вьетнама, Сербии и Туркменистана. Две версии спектакля "Дни Турбиных" и "Зойкину квартиру", несмотря на непогоду, посетили сотни зрителей. Выступил на мелиховской сцене и театр "Современник".

"Особенно хочется отметить, что с каждым годом посещение фестиваля становится и комфортнее, и содержательнее… Так в этом году открыли уже вторую парковку на 100 мест, запустили гольфкары, благоустроили новые прогулочные дорожки. В холодные майские вечера, которых на этот фестиваль выпало немало, продлевали антракты и поили зрителей горячим чаем и обеспечивали пледами. Трансфер на вечерние спектакли в этом году пользовался высоким спросом. Да и большее число зрителей смогли посетить фестиваль благодаря тому, что увеличилось количество мест в зрительном зале открытой сцены", — указала Журавлева.

Она добавила, что заповедник скомпенсировал условия, в которых в прошлом году проходил фестиваль. Главные усадебные объекты были на реставрации. В этом же году продлили время работы экспозиций, и зрители смогли побывать во всех шести обновленных зданиях – в Главном доме, флигеле "Чайка", "Флигеле-кухне", "Амбулатории", "Бане", "Пожарном сарае".

Директор музея-заповедника подчеркнула, что скоро начнется подготовка к новому фестивалю.

В рамках "Мелиховской весны" прошло больше 30 мероприятий. Творческие встречи со зрителями провели Юрий Васильев, Алена Бабенко, Иван Стебунов и Василий Бочкарев. Состоялся также день памяти Олега Ефремова. Театр "Современник" привез литературно-музыкальный спектакль "Весь Ваш, А.Ч.", созданный на основе писем Чехова и его современников с использованием документальных источников о первых сценических воплощениях "Чайки" и о работе Ефремова над постановкой этой пьесы в театре "Современник".