Euroclear просит приостановить исполнение судебных актов по иску ЦБ России

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Бельгийский Euroclear Bank просит Девятый арбитражный апелляционный суд приостановить исполнение судебных актов арбитражного суда Москвы в деле по иску Банка России о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.