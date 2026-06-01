Рейтинг@Mail.ru
Euroclear просит приостановить исполнение судебных актов по иску ЦБ России - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 01.06.2026
Euroclear просит приостановить исполнение судебных актов по иску ЦБ России

Euroclear попросил приостановить взыскание 200 млрд евро убытков по иску ЦБ РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Euroclear Bank просит Девятый арбитражный апелляционный суд приостановить исполнение судебных актов арбитражного суда Москвы по делу о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков по иску Банка России.
  • Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear.
  • 26 мая суд по заявлению Банка России обратил свое решение к немедленному исполнению.
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Бельгийский Euroclear Bank просит Девятый арбитражный апелляционный суд приостановить исполнение судебных актов арбитражного суда Москвы в деле по иску Банка России о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Соответствующие ходатайства 29 мая поступили в суд апелляционной инстанции.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ против механизма финансирования Украины
Вчера, 12:19
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Спустя несколько дней, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил свое решение к немедленному исполнению, после чего 27 мая ЦБ направил в суд заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения.
Ответчик 29 мая направил в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении решения к немедленному исполнению, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
СМИ: ЕС обсуждает варианты помощи Euroclear после решения Арбитражного суда
31 мая, 14:08
 
МоскваУкраинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)EuroclearЗамороженные российские активыЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала