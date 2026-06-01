Euroclear просит приостановить исполнение судебных актов по иску ЦБ России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Euroclear Bank просит Девятый арбитражный апелляционный суд приостановить исполнение судебных актов арбитражного суда Москвы по делу о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков по иску Банка России.
- Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear.
- 26 мая суд по заявлению Банка России обратил свое решение к немедленному исполнению.
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Бельгийский Euroclear Bank просит Девятый арбитражный апелляционный суд приостановить исполнение судебных актов арбитражного суда Москвы в деле по иску Банка России о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Соответствующие ходатайства 29 мая поступили в суд апелляционной инстанции.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Спустя несколько дней, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил свое решение к немедленному исполнению, после чего 27 мая ЦБ направил в суд заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения.
Ответчик 29 мая направил в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении решения к немедленному исполнению, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.