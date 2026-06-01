"Впустили лишь на опознание". С чем столкнулись владельцы электросамокатов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Анастасия Савенкова. Электросамокаты — одно из самых популярных средств передвижения в городе. Арендовать такой транспорт очень просто. Однако из-за несоблюдения ПДД самокатчики нередко создают проблемы окружающим. Порой дело доходит до серьезных травм. РИА Новости разбиралось, чем может грозить невнимательность на дорогах.

"Врачи предупредили, что состояние тяжелое"

Для 19-летнего москвича Дениса Коркина ДТП в мае 2023-го обернулось тяжелыми последствиям. Управляя электросамокатом, он на большой скорости врезался в электробус.

"Это произошло примерно в половину седьмого вечера. Мы не были на месте происшествия, хронологию воссоздавали со слов очевидцев. Денис на самокате по невнимательности проехал на красный сигнал светофора. То ли забылся, то ли не увидел. В итоге столкнулся с автобусом", — рассказывает Людмила, тетя пострадавшего.

Родные забили тревогу, когда молодой человек долго не выходил на связь. В какой больнице он находится, узнали только утром. Документов у Дениса с собой не было — ночь пролежал в реанимации как неизвестный.

© Фото из личного архива Людмилы Коркиной Денис Коркин до аварии

"Нас впустили к нему лишь на опознание, — вспоминает Людмила. — Врачи предупредили: состояние очень тяжелое. Сразу после происшествия впал в глубокую кому. Перелом костей и свода черепа, сильный ушиб мозга".

Без сознания Денис был 18 дней. Потом постепенно стал выходить из комы: открыл глаза, начал реагировать на свет, чувствовал боль и мог только издавать какие-то звуки. И так пять месяцев — под аппаратом ИВЛ.

"Стал недееспособным"

"У него были вторичные травмы, органы отказывали. Работа мозга полностью нарушилась, произошли сильные сбои в организме. Медики провели три операции на брюшной полости. Только через полгода он начал дышать самостоятельно", — объясняют родственники.

На этом испытания для семьи Коркиных не закончились: Денис стал полностью недееспособным. Ему подыскали несколько реабилитационных центров. В одном он пробыл полгода, во втором — около семи месяцев.

© Фото из личного архива Людмилы Коркиной Денис Коркин после аварии

Однако значительных улучшений состояния нет и по сей день. Молодой человек по-прежнему не может разговаривать и самостоятельно передвигаться.

"Издает только звуки, как маленький ребенок. Благодаря реабилитации теперь хотя бы реагирует на речь. Когда слышит шутку, начинает хихикать, когда плохо — рыдает. Начал немного двигать пальцами, но взять ложку не может. Полностью зависим от нас", — едва сдерживая слезы, говорит Людмила.

"Теперь нужен постоянный уход"

За Денисом ухаживают тетя, бабушка и младший брат. Отец умер, когда мальчики были совсем маленькими, мать лишена родительских прав. Людмила оформила опеку над ребятами, воспитывала как родных.

За Денисом нужен постоянный уход, и она уволилась с работы. Раньше занималась дизайном и полиграфией. Сейчас периодически берет дистанционные проекты, но денег на оплату медуслуг, конечно, не хватает.

Воспоминания о жизни Дениса до происшествия даются Людмиле очень тяжело. "Он был очень активным: участвовал в спортивных мероприятиях, занимался футболом, карате, — рассказывает она. — После школы поступил в колледж современных технологий, но первый курс не успел закончить. Трудно видеть, каким он стал".

© Фото из личного архива Людмилы Коркиной Денис Коркин после аварии

Электросамокатами Денис пользовался не часто. Только по необходимости, если куда-то спешил. Так было и в день аварии: он опаздывал на встречу с другом и решил не дожидаться автобуса. Предвидеть, чем обернется поездка на, казалось бы, безопасном средстве передвижения, никто не мог. Родные верят, что Денис еще встанет на ноги, и продолжают сбор средств на лечение в группе в социальных сетях.

"Воспринимают как безопасное развлечение"

Директор Фонда против ДТП Анастасия Кириенко считает, что количество аварий с участием электросамокатов растет, потому что пользователи СИМ (средств индивидуальной мобильности) зачастую воспринимают их как безопасное развлечение и игнорируют базовые правила: ездят по двое, не спешиваются на участках с зеброй, катаются, слушая музыку в наушниках, на высокой скорости в плотном потоке пешеходов.

"Во многих городах пространство пока не адаптировано под массовое использование СИМ: приходится делить одну среду и с автомобилями, и с пешеходами, что увеличивает риск конфликтов и травм. В итоге проблема возникает не из-за одного фактора, а на пересечении сразу нескольких: скорость, неподготовленность пользователей, плотная городская среда, отсутствие привычки воспринимать электросамокат как полноценный транспорт, требующий ответственности", — объясняет она.

В 2023 году были введены специальные правила использования СИМ, которые продолжают действовать и в 2026-м.

В частности, скорость движения электросамоката ограничена 25 км/ч. Самокат признали транспортом, а его владельца — полноценным водителем, который должен соблюдать правила дорожного движения.

Самокатчики могут передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам, только если не мешают окружающим. Также разрешено ездить по обочине и правому краю проезжей части, если нет другой дороги.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за превышение скорости и езду вдвоем на одном самокате предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Максимальный — 2,5 тысячи рублей — за нарушение личных границ пешеходов.

Однако операторы каршеринга сами устанавливают размер взыскания. На некоторых сервисах за те же правонарушения можно получить штраф в 100 тысяч рублей, столько же за передачу управления ребенку, а езда в состоянии алкогольного опьянения обернется 150 тысячами штрафа и пожизненной блокировкой аккаунта.

"Не могу ухаживать за детьми"

По словам Кириенко, нельзя недооценивать риски для пешеходов. Ведь столкновения на тротуарах и общественных пространствах тоже нередко приводят к серьезным травмам.

Так, в 2024-м Оксану Воронину, мать двоих детей, сбил мужчина на арендованном электросамокате прямо у выхода из магазина.

© Фото из личного архива Оксаны Ворониной Оксана Воронина, получившая травмы в результате наезда электросамокатчика, с сыном

"С места происшествия меня увезла скорая, — вспоминает она. — Сама встать с земли не могла, было разбито лицо, сломаны очки. Отвезли в челюстно-лицевое отделение, там зашили бровь, затем в другую больницу — в травматологию. Врач диагностировал многооскольчатый перелом плечевой кости со смещением, вывих".

Параллельно с реабилитацией начались суды, установили причинение тяжкого вреда здоровью. Водителю самоката назначили полтора года условного наказания и выплату в пользу пострадавшей компенсации в размере 360 тысяч рублей. Но деньги Оксана до сих пор не получила.

На момент происшествия она находилась в декретном отпуске, но теперь не может ухаживать за детьми. Семье пришлось влезть в кредиты, чтобы оплатить лечение, — один из курсов стоил около 700 тысяч.

"Большая трудность в уходе за детьми остается и сейчас. Мне постоянно нужна помощь: не могу взять ребенка на руки, посадить в машину или общественный транспорт. И в быту проблемы. Например, закупиться в магазине нет возможности — тяжелую сумку мне не поднять. В левой руке осталась небольшая нейропатия, мизинец и безымянный палец не сгибаются, как прежде", — рассказывает Оксана.

"Из-за травм невозможно работать"

Раньше у Оксаны был небольшой заработок — шила текстильные игрушки. Из-за последствий травм заниматься этим больше не может. Функции рук полностью никогда не восстановятся, кроме того, возникла патология в позвоночнике.

© Фото из личного архива Оксаны Ворониной Оксана Воронина в больнице после того, как ее сбил электросамокатчик

Оксана готовится к очередному курсу реабилитации. С домашними делами помогают муж и родители.

Юрист Андрей Назаров объясняет, что не всякое происшествие с электросамокатами попадает в разряд дорожно-транспортных. Если самокатчик сбил человека в парке, сквере или около подъезда — это не ДТП, поскольку инцидент произошел вне дорожно-транспортной сети. Но пострадавший вправе рассчитывать на возмещение ущерба и морального вреда.

Если виновник отказывается выплачивать компенсацию, следует обратиться в суд. У многих владельцев СИМ есть страховка, так что потерпевший может получить страховую выплату (аналог ОСАГО).

Максимальное наказание для электросамокатчика, который нарушил правила безопасности и нанес тяжкий вред здоровью пешехода, установлено статьей 268 УК России — ограничение свободы на срок до трех лет либо два года принудительных работ.

"Арендовать могут только совершеннолетние"

Представитель кикшеринговой компании "Юрент" Анна Соколова рассказала РИА Новости, что происшествия чаще случаются с частными электросамокатами, так как, по ее словам, их использование никак не регулируется: у них нет ограничения скорости и номерных знаков. В случае аварии установить владельца такого устройства гораздо сложнее.

"Пользователями кикшеринга могут быть только совершеннолетние. Для регуляции этой нормы с 2025-го действует обязательная верификация через Mos ID, в этом сезоне она обязательна уже с первой поездки. Без подтверждения возраста аренда самоката невозможна", — объясняет Соколова.

Для выявления нарушителей ПДД в Москве действует целый комплекс мер. Номера на арендуемых самокатах легко считываются городскими камерами. В столице камеры фото- и видеофиксации с 2024-го "обучаются" распознавать нарушения и автоматически передают информацию операторам кикшеринга.

Также арендодатели проводят совместные рейды с Госавтоинспекцией (ГИБДД). Как правило, главная цель — выявление несовершеннолетних на самокатах. А консультанты по безопасности сервиса работают в самых оживленных городских локациях и сообщают о нарушениях ПДД в службу поддержки.

В местах скопления пешеходов действуют "медленные" зоны, где скорость самокатов программно снижена. В отдельных городских локациях есть участки, где езда на самокате полностью запрещена.

Ограничения в городах

В некоторых городах уже запретили сдавать в аренду и пользоваться СИМ.

Например, в Благовещенске за любое передвижение или размещение электросамоката на любых площадках города с 2024-го предусмотрен штраф до ста тысяч рублей. Мэр Олег Имамеев отмечал, что это вынужденная мера, так как выстроить диалог с операторами кикшеринга не получается. Местные жители поддержали это решение.

Аналогичный запрет действует в Елабуге, Набережных Челнах, в Изобильном Ставропольского края, подмосковных Котельниках, Солнечногорске, Люберцах и Раменском. Частично ограничили езду на электросамокатах в Санкт-Петербурге, Геленджике, Сочи и на федеральной территории "Сириус".

Тем не менее статистика по происшествиям с участием СИМ продолжает расти. По данным ГИБДД, за прошлый год по всей России зафиксировали 3,2 тысячи аварий — на 26 процентов больше, чем в 2024-м. Погибли 68 человек, более трех тысяч получили травмы.