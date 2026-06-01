В России начался основной период сдачи ЕГЭ-2026

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Основной период сдачи ЕГЭ-2026 начинается в России 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории, их сдадут около 232 тысяч человек, сообщили в Рособрнадзоре.

"Основной период ЕГЭ-2026 начнется 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. На участие в них зарегистрировано около 232 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экзамены пройдут во всех регионах России , а также в образовательных организациях за рубежом.

Для проведения ЕГЭ 1 июня будет задействовано около 3,5 тысяч экзаменационных пунктов (ППЭ), более 110 тысяч сотрудников ППЭ. Мониторинг хода экзаменов будут вести около 9 тысяч общественных наблюдателей.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории и литературе составляет 32, по химии – 36.

Как отметили в ведомстве, на ЕГЭ по химии заявлено более 102 тысяч участников. Экзаменационная работа по этому предмету состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. На ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут).

Рособрнадзоре напомнили, что при выполнении работы по химии можно использовать Периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов. Эти справочные материалы прилагаются к каждому варианту экзаменационной работы. Для вычислений участники ЕГЭ по химии могут использовать непрограммируемый калькулятор.

Отмечается, что ЕГЭ по литературе планируют сдавать более 40 тысяч человек. Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 11 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Участники экзамена могут пользоваться орфографическим словарем. Словари предоставляются школой, на базе которой организован ППЭ, либо школой, обучающиеся которой сдают экзамен в ППЭ. Пользоваться личными словарями не рекомендуется.

В Рособрнадзоре добавили, что на ЕГЭ по истории зарегистрировано более 89 тысяч участников. Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 21 задание. На сдачу ЕГЭ по истории отводится 3,5 часа (210 минут).

Следующим экзаменом в этом году будет русский язык, который пройдет 4 июня, 8 июня состоятся экзамены по математике базового и профильного уровней, 11 июня – по обществознанию, физике. Пятнадцатого июня будут сдавать биологию, географию и иностранные языки (письменную часть), а 18 и 19 июня – иностранные языки (устную часть) и информатика.