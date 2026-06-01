Рейтинг@Mail.ru
В России начался основной период сдачи ЕГЭ-2026 - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 01.06.2026 (обновлено: 10:07 01.06.2026)
В России начался основной период сдачи ЕГЭ-2026

Период сдачи ЕГЭ-2026 начинается с экзаменов по химии, литературе и истории

© РИА Новости / Александр АлпаткинЕдиный государственный экзамен
Единый государственный экзамен - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Александр Алпаткин
Единый государственный экзамен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основной период сдачи ЕГЭ-2026 начинается в России 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории, их сдадут около 232 тысяч человек.
  • На ЕГЭ по химии заявлено более 102 тысяч участников, по литературе — более 40 тысяч, по истории — более 89 тысяч.
  • Следующие экзамены пройдут 4 июня (русский язык), 8 июня (математика базового и профильного уровней), 11 июня (обществознание, физика) и в последующие дни по другим предметам, а также предусмотрены резервные и дополнительные дни для сдачи и пересдачи экзаменов.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Основной период сдачи ЕГЭ-2026 начинается в России 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории, их сдадут около 232 тысяч человек, сообщили в Рособрнадзоре.
"Основной период ЕГЭ-2026 начнется 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. На участие в них зарегистрировано около 232 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Министр просвещения России Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Кравцов призвал родителей поддержать детей во время сдачи ЕГЭ
29 мая, 11:21
Уточняется, что экзамены пройдут во всех регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом.
Для проведения ЕГЭ 1 июня будет задействовано около 3,5 тысяч экзаменационных пунктов (ППЭ), более 110 тысяч сотрудников ППЭ. Мониторинг хода экзаменов будут вести около 9 тысяч общественных наблюдателей.
Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории и литературе составляет 32, по химии – 36.
Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Названы минимальные баллы для сдачи ЕГЭ-2026
20 января, 01:38
Как отметили в ведомстве, на ЕГЭ по химии заявлено более 102 тысяч участников. Экзаменационная работа по этому предмету состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. На ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут).
В Рособрнадзоре напомнили, что при выполнении работы по химии можно использовать Периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов. Эти справочные материалы прилагаются к каждому варианту экзаменационной работы. Для вычислений участники ЕГЭ по химии могут использовать непрограммируемый калькулятор.
Отмечается, что ЕГЭ по литературе планируют сдавать более 40 тысяч человек. Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 11 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут).
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2026 году
18 февраля, 11:39
Участники экзамена могут пользоваться орфографическим словарем. Словари предоставляются школой, на базе которой организован ППЭ, либо школой, обучающиеся которой сдают экзамен в ППЭ. Пользоваться личными словарями не рекомендуется.
В Рособрнадзоре добавили, что на ЕГЭ по истории зарегистрировано более 89 тысяч участников. Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 21 задание. На сдачу ЕГЭ по истории отводится 3,5 часа (210 минут).
Следующим экзаменом в этом году будет русский язык, который пройдет 4 июня, 8 июня состоятся экзамены по математике базового и профильного уровней, 11 июня – по обществознанию, физике. Пятнадцатого июня будут сдавать биологию, географию и иностранные языки (письменную часть), а 18 и 19 июня – иностранные языки (устную часть) и информатика.
С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, 8 и 9 июля – дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в вуз.
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Глава Рособрнадзора высказался о рекомендациях к внешнему виду сдающих ЕГЭ
30 мая, 03:46
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала