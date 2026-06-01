На Урале экс-руководителей СИЗО оштрафовали за побег двух заключенных

Им назначили штрафы: Андрею Зацепину — 90 тысяч рублей, Алексею Киселеву и Андрею Квону — по 80 тысяч рублей каждому.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил по делу о халатности к штрафам бывших начальника СИЗО-1 в Екатеринбурге Алексея Киселева, его заместителя Андрея Квона и начальника отделения дежурной службы изолятора Андрея Зацепина за побег двух заключенных осенью 2025 года, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Как уточнили в пресс-службе, их дело о халатности рассматривалось в особом порядке, они признали вину. Процесс стартовал и завершился в понедельник.

"Суд признал Киселева, Зацепина и Квона виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ – "Халатность". Им назначено наказание в виде штрафа: Андрею Зацепину – 90 тысяч рублей, Алексею Киселеву и Андрею Квону – по 80 тысяч рублей каждому", – говорится в сообщении

Ночью 1 сентября 2025 года осужденные за приготовление к теракту Иван Корюков и Александр Черепанов (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга ) совершили с помощью отмычки побег из СИЗО-1 в Екатеринбурге , где они находились в связи с рассмотрением апелляционной жалобы на свой приговор. Черепанова после побега задержали 8 сентября, Корюкова – спустя еще неделю. Находясь в бегах, они проникли в садовый домик вблизи Екатеринбурга и вынесли оттуда имущество на сумму свыше семи тысяч рублей.