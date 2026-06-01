На Урале экс-руководителей СИЗО оштрафовали за побег двух заключенных

- Экс-начальник СИЗО-1 в Екатеринбурге, его заместитель и начальник отделения дежурной службы изолятора признали вину в халатности за побег двух заключенных.
- Им назначили штрафы: Андрею Зацепину — 90 тысяч рублей, Алексею Киселеву и Андрею Квону — по 80 тысяч рублей каждому.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил по делу о халатности к штрафам бывших начальника СИЗО-1 в Екатеринбурге Алексея Киселева, его заместителя Андрея Квона и начальника отделения дежурной службы изолятора Андрея Зацепина за побег двух заключенных осенью 2025 года, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Как уточнили в пресс-службе, их дело о халатности рассматривалось в особом порядке, они признали вину. Процесс стартовал и завершился в понедельник.
Ночью 1 сентября 2025 года осужденные за приготовление к теракту Иван Корюков и Александр Черепанов (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) совершили с помощью отмычки побег из СИЗО-1 в Екатеринбурге, где они находились в связи с рассмотрением апелляционной жалобы на свой приговор. Черепанова после побега задержали 8 сентября, Корюкова – спустя еще неделю. Находясь в бегах, они проникли в садовый домик вблизи Екатеринбурга и вынесли оттуда имущество на сумму свыше семи тысяч рублей.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 6 мая прибавил им за побег и кражу еще по три года: путем сложения сроков Черепанова лишили свободы на 8 лет, а его товарища Корюкова – на 7 лет и 6 месяцев.
