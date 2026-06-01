14:57 01.06.2026 (обновлено: 16:10 01.06.2026)
В Ростовской области легковушка врезалась в дерево, есть погибшие и раненые

© Госавтоинспекция Ростовской области/Telegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В хуторе Демидовка Ростовской области легковой автомобиль съехал с дороги, опрокинулся и врезался в дерево.
  • Три пассажира погибли на месте ДТП, двое участников аварии пострадали и были доставлены в медицинское учреждение.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль съехал с дороги, опрокинулся и врезался в дерево в хуторе Демидовка Ростовской области, три человека погибли, двое пострадали, сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла около 6.00 мск понедельника на улице Подгорная хутора Демидовка Матвеево-Курганского района. Водитель "ВАЗ 21115", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги, опрокинулся и врезался в дерево.
"Водитель 1971 года рождения и пассажир 1979 года рождения доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Три пассажира скончались на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
