Вступает в силу запрет на вывоз из России отходов и лома драгметаллов
00:12 01.06.2026
Вступает в силу запрет на вывоз из России отходов и лома драгметаллов

С 1 июня вступает в силу запрет на вывоз из России отходов и лома драгметаллов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгоценных металлов продлен на полгода и вступает в силу с 1 июня.
  • Ограничения будут действовать до 30 ноября 2026 года и распространяются на отходы и лом металлов, плакированных драгоценными металлами, а также на лом электротехнических и электронных изделий.
  • Под запрет не попадают катодная сурьма в слитках и пробы от партий лома и отходов драгметаллов, вывозимых аффинажными организациями, массой не более 500 граммов в одной товарной партии.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Временный запрет на вывоз из России отходов и лома драгоценных металлов был продлен на полгода, вступает в силу с 1 июня.
Ограничения продлятся до 30 ноября 2026 года включительно. Запрет был введен с 2022 года и ранее действовал до 31 мая текущего года.
Ограничения распространяются в том числе на отходы и лом металлов, плакированных драгоценными металлами, а также на лом электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов.
При этом под запрет, как и прежде, не попадают катодная сурьма в слитках, а также пробы, отобранные от партий лома и отходов драгметаллов, вывозимых аффинажными организациями. Масса одной пробы должна составлять не более 500 граммов в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту.
Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий, отмечали ранее в кабмине.
