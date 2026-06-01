В Донецке прошел фестиваль детства и юности

Фестиваль прошел на базе Дома молодежи "30/09". В рамках мероприятия молодежными организациями было подготовлено более 20 интерактивных локаций: креативные мастер-классы, зона настольных игр, аквагрим, спортивные соревнования, а также зона создания фотографий с помощью искусственного интеллекта.

"Мы сегодня на площадке Дома молодежи собрали детей, собрали все молодежные организации, чтобы устроить детям сказку, радость и подарить им спокойный и веселый день", - рассказала РИА Новости председатель совета регионального отделения "Движение Первых" Александра Кульгина.

Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году. Эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.