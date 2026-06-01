11:58 01.06.2026
В Донецке прошел фестиваль детства и юности в честь Дня защиты детей

Баннер в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Фестиваль детства и юности в честь международного Дня защиты детей прошел в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Фестиваль прошел на базе Дома молодежи "30/09". В рамках мероприятия молодежными организациями было подготовлено более 20 интерактивных локаций: креативные мастер-классы, зона настольных игр, аквагрим, спортивные соревнования, а также зона создания фотографий с помощью искусственного интеллекта.
Свои локации в рамках мероприятия также подготовили сотрудники МЧС России, которые предлагали детям примерять форму пожарного, а также ознакомиться с правилами первой помощи при чрезвычайных ситуациях. Сотрудники специализированного подразделения СОБР предлагали ребятам проверить свою физическую подготовку, пройти небольшой физический норматив по отжиманиям, приседаниям и поднятию гири.
"Мы сегодня на площадке Дома молодежи собрали детей, собрали все молодежные организации, чтобы устроить детям сказку, радость и подарить им спокойный и веселый день", - рассказала РИА Новости председатель совета регионального отделения "Движение Первых" Александра Кульгина.
Организаторы добавили, что данное мероприятие проходит в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году. Эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
