Кнайсль призвала каждую страну ЕС возобновить диалог с Россией

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Каждой стране Евросоюза следует по отдельности возобновить нормальный диалог с Россией, а не выбирать переговорщика, который должен будет говорить от имени всего политического объединения, заявила РИА Новости экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Я думаю, что намного нужнее, чтобы каждая (европейская – ред.) столица каким-то образом начала диалог с Россией. Это не так сложно, у них всех здесь есть послы, не нужно ничего изобретать", - сказала она в кулуарах Мастерской новых медиа.
Кнайсль отметила, что хотя европейские дипломаты и остаются в Москве, они не занимаются своей работой, так как игнорируют приглашения на мероприятия от главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
"Вместо того, чтобы иметь спецпосланника или кого бы то ни было, которому придется координировать все 27 (стран ЕС), что является невыполнимой задачей, почему бы всем им просто не перейти к нормальным дипломатическим отношениям с Россией", - добавила она.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.