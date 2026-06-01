Рейтинг@Mail.ru
Кнайсль призвала каждую страну ЕС возобновить диалог с Россией - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:31 01.06.2026
Кнайсль призвала каждую страну ЕС возобновить диалог с Россией

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль призвала страны ЕС возобновить диалог с Россией

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Карин Кнайсль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Карин Кнайсль заявила, что каждой стране Евросоюза следует по отдельности возобновить диалог с Россией.
  • По ее мнению, европейские дипломаты в Москве не занимаются своей работой, так как игнорируют приглашения на мероприятия от главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
  • Кнайсль считает, что странам ЕС не нужен спецпосланник для координации отношений с Россией, а следует перейти к нормальным дипломатическим отношениям.
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Каждой стране Евросоюза следует по отдельности возобновить нормальный диалог с Россией, а не выбирать переговорщика, который должен будет говорить от имени всего политического объединения, заявила РИА Новости экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Я думаю, что намного нужнее, чтобы каждая (европейская – ред.) столица каким-то образом начала диалог с Россией. Это не так сложно, у них всех здесь есть послы, не нужно ничего изобретать", - сказала она в кулуарах Мастерской новых медиа.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
"Будет умолять". Новое решение ЕС в отношении России ужаснуло Запад
Вчера, 19:08
Кнайсль отметила, что хотя европейские дипломаты и остаются в Москве, они не занимаются своей работой, так как игнорируют приглашения на мероприятия от главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
"Вместо того, чтобы иметь спецпосланника или кого бы то ни было, которому придется координировать все 27 (стран ЕС), что является невыполнимой задачей, почему бы всем им просто не перейти к нормальным дипломатическим отношениям с Россией", - добавила она.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Кнайсль сомневается, что в ЕС договорятся о переговорщике с Россией
Вчера, 07:19
 
В миреРоссияЕвропаАвстрияКарин КнайсльВладимир ПутинСергей ЛавровСанкт-Петербургский государственный университетЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала