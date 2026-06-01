Серебряный призер Олимпиады стал волейболистом "Динамо"

11:50 01.06.2026
  • Дмитрий Волков, серебряный призер Олимпийских игр в Токио и бывший игрок казанского «Зенита», стал игроком московского «Динамо».
  • Главный тренер «Динамо» Константин Брянский считает Волкова одним из сильнейших доигровщиков в российском волейболе и ожидает, что он усилит коллектив.
  • У Дмитрия Волкова в прошлом сезоне возникли проблемы со здоровьем, и медицинский штаб «Динамо» уже ведет работу с игроком.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в составе сборной России по волейболу доигровщик Дмитрий Волков стал игроком московского "Динамо", сообщается в Telegram-канале столичного клуба.
С 2021 года Волков выступал в составе казанского "Зенита". По итогам чемпионата клуб из столицы Татарстана стал серебряным призером Суперлиги.
"Дмитрий Волков уже не первый год по праву считается одним из сильнейших доигровщиков в российском волейболе. Переход в лучшую команду страны – серьезная мотивация и проверка амбиций игрока. Дмитрий призван еще более усилить коллектив, который в минувшем сезоне выиграл три турнира. Ему предстоит конкуренция с такими мастерами, как Антон Семышев и Денис Богдан, которые вряд ли захотят расставаться с местом в составе. Не секрет, что по ходу прошлого сезона у Дмитрия накопились определенные проблемы со здоровьем, и наш медицинский штаб уже ведет работу с игроком. Желаем Дмитрию полноценного восстановления и ждем начала совместной работы в "Динамо", - заявил главный тренер клуба Константин Брянский.
Волков является победителем чемпионата Европы 2017 года, также в его активе две золотые медали Лиги наций (2018, 2019) и бронза Европейских игр (2015). На клубном уровне 31-летний волейболист по три раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
