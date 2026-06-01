Серебряный призер Олимпиады стал волейболистом "Динамо"

"Дмитрий Волков уже не первый год по праву считается одним из сильнейших доигровщиков в российском волейболе. Переход в лучшую команду страны – серьезная мотивация и проверка амбиций игрока. Дмитрий призван еще более усилить коллектив, который в минувшем сезоне выиграл три турнира. Ему предстоит конкуренция с такими мастерами, как Антон Семышев и Денис Богдан, которые вряд ли захотят расставаться с местом в составе. Не секрет, что по ходу прошлого сезона у Дмитрия накопились определенные проблемы со здоровьем, и наш медицинский штаб уже ведет работу с игроком. Желаем Дмитрию полноценного восстановления и ждем начала совместной работы в "Динамо", - заявил главный тренер клуба Константин Брянский.