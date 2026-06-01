Десятков покинул "Ладу" и присоединился к штабу "Амура"
Хоккей
10:57 01.06.2026

Десятков покинул "Ладу" и присоединился к штабу "Амура"

© Фото : Официальный сайт ХК "Молот-Прикамье"Главный тренер ХК "Молот-Прикамье" Павел Десятков
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Занимавший пост главного тренера тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Лада" Павел Десятков присоединился к тренерскому штабу хабаровского "Амура", сообщается в Telegram-канале клуба с Дальнего Востока.
Десятков был назначен на должность главного тренера тольяттинской "Лады" в сентябре 2025 года, подписав контракт до конца сезона-2025/26. Прошедший регулярный чемпионат "Лада" под руководством специалиста завершила на предпоследнем, десятом месте в Западной конференции, набрав 47 очков, и не смогла выйти в плей-офф КХЛ.
В публикации "Амура" отмечается, что белорусский специалист Александр Андриевский продолжит работу в качестве главного тренера и возглавит обновленный штаб команды. Десятков назначен на пост старшего тренера клуба, а работу с защитниками продолжит завершивший игровую карьеру весной 2025 года Яков Рылов. Полный состав тренерского штаба команды будет объявлен позднее.
Ранее клуб также объявил нового генерального менеджера команды, им стал Никита Точицкий, который сменил в должности Олега Филимонова.
По итогам прошедшего сезона "Амур" завершил регулярный чемпионат на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 60 очков, и не смог пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.
 
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Тайхман
    66
    32
  • Теннис
    Завершен
    Я. Меншик
    А. Рублев
    67426
    36663
  • Теннис
    Завершен
    Й. д. Йонг
    А. Зверев
    641
    766
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Ж. Фонсека
    5672
    7756
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Швейцария
    Финляндия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Германия
    Финляндия
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    США
    Сенегал
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Польша
    Украина
    0
    2
