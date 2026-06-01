День защиты детей: когда отмечают и почему важен

Международный день защиты детей отмечают 1 июня. За этим светлым праздником стоит серьезный смысл: напомнить взрослым, что счастливое и безопасное детство – право каждого ребенка. История праздника, традиции в России и мире, символика и актуальные меры поддержки семей с детьми — в материале РИА Новости.

Дата: 1 июня

Статус: международный праздник

Суть праздника: напоминание о правах, безопасности и благополучии детей

Учрежден: 1949 год, Париж

Где отмечают: по всему миру

Когда отмечают День защиты детей в 2026 году

День защиты детей – праздник с фиксированной датой, которая не меняется уже больше семидесяти лет.

Какого числа праздник в России и мире

День защиты детей традиционно отмечают 1 июня. В 2026 году это понедельник. Праздник не является государственным выходным в России, однако по всей стране в этот день проходят десятки мероприятий: концерты, фестивали, благотворительные акции и городские события для семей с детьми.

Помимо России, 1 июня праздник отмечают Китай, Казахстан, Беларусь, Болгария, Армения, Вьетнам, Эстония, Латвия, Польша, Румыния и ряд других стран. Традиция охватывает более 30 государств.

Почему именно 1 июня

Во-первых, именно 1 июня 1950 года прошли первые массовые детские праздники и шествия в поддержку идеи защиты детства – эта дата стала отправной точкой.

Во-вторых, первый день лета в северном полушарии традиционно ассоциируется с детством, радостью и началом каникул – удобное время для мероприятий на открытом воздухе. Символически первый день лета и первый день каникул совпали с праздником, который говорит о ребенке.

История праздника

Международный день защиты детей был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году. Инициативу поддержала Организация Объединенных Наций и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Предпосылки для появления праздника складывались десятилетиями. Еще в 1857 году американский пастор Чарльз Леонард провел в Массачусетсе первую специальную службу для детей. В те времена к детям относились как к маленьким взрослым: дети из бедных семей начинали работать в 7-10 лет. О необходимости международного дня защиты детей впервые заговорили в 1925 году на Всемирной конференции по вопросам благополучия детей в Женеве. Однако конкретного решения тогда принято не было. Праздника не было вплоть до окончания Второй мировой войны.

Именно послевоенная трагедия стала главным импульсом. Миллионы детей оказались сиротами, беженцами, жертвами голода и болезней. В 1949 году женщины со всего мира, объединившиеся в федерацию для защиты прав трудящихся женщин и детей, потребовали закрепить дату. Так 1 июня стало официальным международным праздником.

В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка – документ, призвавший родителей, государственные органы, местные власти и неправительственные организации признать и соблюдать права и свободы детей. Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела обязательной силы.

Юридически обязательным стал документ от 20 ноября 1989 года, принятая ООН Конвенция о правах ребенка. Она вступила в силу 2 сентября 1990 года. СССР ратифицировал ее 13 июня 1990 года.

Как отмечают День защиты детей в России

Для большинства школьников 1 июня – первый день летних каникул, что само по себе делает его особенным. В этот день завершают учебу все классы, кроме выпускников и девятиклассников, которые еще сдают экзамены.

Традиции празднования

Традиционно в этот день проходят различные городские события на открытом воздухе. Параллельно фонды и НКО проводят благотворительные акции, привлекая внимание к необходимости помогать детям в трудной жизненной ситуации.

Как отмечают День защиты детей в России Формат Где проходит Кто участвует Концерты и фестивали Парки, площади, дома культуры Семьи, дети, организаторы Мастер-классы Школы, библиотеки, центры творчества Дети и педагоги Благотворительные акции Фонды, НКО, городские проекты Волонтеры, родители, бизнес Просветительские события Госструктуры, медиа, школы Родители и специалисты

© Фото предоставлено пресс-службой администрации г.Ростова-на-Дону Праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей в Ростове-на-Дону © Фото предоставлено пресс-службой администрации г.Ростова-на-Дону Праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей в Ростове-на-Дону

Какие мероприятия проводят 1 июня

В Москве сегодня Исторический музей открывает двери для детей от 7 до 17 лет бесплатно – в программе мастер-классы и обзорные экскурсии. В Санкт-Петербурге Ленинградский зоопарк проводит фестиваль "ЗоопарКниг" с мастер-классами и квестами – вход для детей до 18 лет бесплатный. В Казани у стен Казанского Кремля развернулся фестиваль "Лето в Татарстане" с концертами, спортивными площадками и творческими мастер-классами. Музеи и культурные площадки по всей стране в этот день традиционно открывают двери для бесплатных посещений.

Кого поздравляют в этот день

Формально праздник посвящен всем детям – от младенцев до старшеклассников. Однако этот праздник связан и со взрослыми: родителями, педагогами, врачами, социальным работниками и государственными органами, которые обеспечивают безопасность и благополучие детей.

Как празднуют День защиты детей в мире

В разных странах есть свои традиции проведения этого праздника. В Германии, в большинстве федеральных земель 1 июня отмечают праздник Kindertag. В этот день принято дарить детям сладости и игрушки, а в школах и детских садах проводят тематические часы и экскурсии.

В Китае 1 июня устраивают концерты и представления, многие музеи и кинотеатры открывают двери бесплатно.

В Японии существует несколько детских праздников. 3 марта отмечают Хинамацури – праздник девочек: детей одевают в кимоно, а дома выставляют традиционные куклы-обереги. 5 мая – Кодомо-но хи, праздник мальчиков: на улицах вывешивают огромные флаги в виде карпов-коинобори, символизирующих силу и успех, а дома выставляют самурайские доспехи как пожелание мужества.

Есть страны, где отмечают Всемирный день ребенка 20 ноября, в день принятия Конвенции о правах ребенка. Именно эту дату поддерживают ООН и ЮНИСЕФ как единую глобальную дату.

Как поздравляют детей

В этот день многие семьи предпочитают провести время вместе: сходить в парк, цирк, зоопарк или на городской праздник. Другой популярный формат у родителей – творческие подарки: книги, наборы для рисования, конструкторы и настольные игры.

Школы и детские сады в этот день готовят концерты и спектакли силами самих детей. Фонды и волонтеры организуют акции для детей из детских домов и семей в трудной ситуации – собирают игрушки, книги, устраивают праздничные программы.

Почему важен День защиты детей

По данным ООН, в начале 2020-х годов около 160 миллионов детей в мире были вовлечены в детский труд. Миллионы детей по-прежнему лишены доступа к образованию, медицинской помощи и чистой воде. Праздник привлекает внимание к этим проблемам и напоминает: права ребёнка не должны оставаться только на бумаге.

В России вопросы улучшения положения детей и семей с детьми являются приоритетными в государственной социальной политике. Права детей защищает Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 года, а в 2009 году при президенте РФ был учрежден институт уполномоченного по правам ребёнка.

В марте 2025 года правительство РФ утвердило Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей в России до 2036 года. Стратегия нацелена на решение комплекса задач, выполнение которых позволит добиться увеличения показателя рождаемости и создать условия для роста и развития детей. Одно из важных направлений – совершенствование помощи родителям, а также будущим мамам и папам, в том числе в части расширения возможности совмещать работу и учебу с рождением и воспитанием детей, улучшения их жилищных условий. Продолжится повышение качества и доступности медицинской помощи с акцентом на укрепление системы охраны материнства и детства, профилактику заболеваний, особенно влияющих на репродуктивное здоровье. С 1 марта 2026 года в России начинает функционировать регистр данных о беременных – одна из мер, предусмотренных Стратегией.

В 2019–2024 годах реализовывался национальный проект "Демография", который состоял из пяти федеральных проектов, затрагивающих поддержку семей с детьми, содействие занятости женщин, имеющих детей, в том числе обеспечение 100%-й доступности дошкольного образования для детей до трех лет. Итогами проекта стали увеличение числа многодетных семей (их стало почти 2,5 миллиона, а число детей в них возросло на 30%), система поддержки от момента ожидания ребенка до его 17-летия (единое пособие ежемесячно получали родители свыше 10 миллионов детей), создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях (в эксплуатацию введены 1679 детских садов на 245,9 тысячи мест, более 18 тысяч мест создано в частных дошкольных организациях).

С 1 января 2020 года право на материнский капитал также имеют семьи, в которых родился первый ребёнок. В феврале 2025 года программа материнского капитала была продлена до конца 2030 года. В 2026 году его размер на первого ребёнка составляет 728 921,90 рубля для семей с одним ребёнком плюс 234 321,27 рубля, если появится второй; 963 243,17 рубля – для семей, где второй ребенок появился с 2020 года, а также третий и любой следующий ребенок, если до его появления права на материнский капитал не было. В некоторых регионах выплачивают дополнительный региональный маткапитал при рождении ребенка.

Среди других мер поддержки – единое пособие на детей, сумма которого определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе; выплата из маткапитала на ребенка до трех лет; ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка (пособие назначается, если среднедушевой доход семьи менее двукратной величины прожиточного минимума по региону); единовременное пособие при рождении ребенка; выплаты в размере 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. С 2024 года родители сохраняют право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет.

Флаг и символы праздника

У Дня защиты детей есть официальный флаг. На зеленом поле изображен земной шар, вокруг которого расположены пять разноцветных фигурок, протягивающих друг другу руки. Зеленый фон означает гармоничную дружелюбную среду для развития всех детей на Земле. Синий цвет земного шара говорит о мире и единстве всех людей. Пять разноцветных фигурок символизируют дружбу и толерантность, терпимость ко всем людям независимо от их цвета кожи и вероисповедания.

Помимо флага, символами праздника считаются воздушные шары как образ легкости, мечты и свободы, а также отпечатки детских ладошек, которые используют в благотворительных акциях и школьных мероприятиях.

Интересные факты о Дне защиты детей

Идея учредить праздник принадлежала женщинам: Международная демократическая федерация женщин на парижском конгрессе 1949 года предложила дату 1 июня. К тому моменту организации было всего четыре года.

Приведем и другие интересные факты о празднике.

День защиты детей – один из старейших международных светских праздников: в 2026 году ему исполняется 76 лет.

В Японии существует три отдельных детских праздника – для девочек, для мальчиков и общий День детей.

1 июня не является официальным выходным ни в одной из стран, где его отмечают.

Конвенцию о правах ребенка 1989 года ратифицировали почти все государства – члены ООН, что делает ее одним из наиболее универсально принятых международных договоров в истории.

Всемирный день ребенка, поддерживаемый ЮНИСЕФ, отмечается 20 ноября – в годовщину принятия Конвенции. Это отдельная дата, не совпадающая с 1 июня.

По итогам нацпроекта "Демография" к 2024 году число многодетных семей в России достигло почти 2,5 миллиона, а число детей в них выросло на 30%.

Вопросы и ответы

Ниже – ответы на часто задаваемые вопросы о Дне защиты детей.

Что за праздник 1 июня?

Это Международный день защиты детей – ежегодный праздник, посвященный правам и благополучию детей. Отмечается более чем в 30 странах мира и сопровождается городскими мероприятиями, благотворительными акциями и просветительскими событиями.

Когда День защиты детей?

Праздник отмечается каждый год 1 июня. Дата фиксированная и не меняется. В 2026 году это понедельник.

Почему День защиты детей 1 июня?

Дата закрепилась после того, как именно 1 июня 1950 года прошли первые массовые детские праздники в поддержку инициативы, учрежденной в Париже в 1949 году. Совпадение с началом лета и летних каникул сделало ее особенно символичной.

Как отмечают День детей?

Проводятся концерты, фестивали, мастер-классы, спортивные соревнования и благотворительные акции. В России многие парки и музеи открывают бесплатный вход для детей, а городские площадки превращаются в пространства для семейного отдыха.

Чем важен этот праздник?

Он привлекает внимание к правам детей и проблемам, с которыми сталкиваются дети по всему миру: детский труд, отсутствие образования и медицинской помощи, насилие. Праздник помогает развивать социальные программы и напоминает обществу о его ответственности перед детьми.

Где отмечают этот день?