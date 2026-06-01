18:31 01.06.2026 (обновлено: 18:50 01.06.2026)

"Деловые Линии" обменялись цифровыми экспедиторскими документами с клиентом

МОСКВА, 1 июн — пресс-служба ГК "Деловые Линии". "Деловые Линии" первыми на рынке обменялись электронными экспедиторскими документами с клиентом.
Компания "РОСМА" направила поручение экспедитору "Деловые Линии", а транспортная компания в свою очередь выдала электронную экспедиторскую расписку. Вся документация в электронном виде велась с помощью совместного решения, созданного на базе модуля интеграции "Расширение для 1С" от "Деловых Линий" и сервиса "Логистика" в системе электронного документооборота "Контур.Диадок" (0+). Груз заказчика, "комплектующие изделия", отправился из Санкт-Петербурга в Татарстан.
Напомним, что 1 сентября переход на цифровой формат транспортных накладных, заказов-заявок и экспедиторских документов станет обязательным. Если с электронными транспортными накладными и электронными заказами-заявками рынок уже может работать, то форматы поручения экспедитору, экспедиторской и складской расписок утвердили только 29 мая.
"К 1 сентября нам важно быть полностью готовыми. Поэтому мы протестировали пилотное решение от "Логистики" с одним из своих заказчиков, а теперь провели полноценный обмен. Заказчик сформировал и подписал электронное поручение экспедитору на своей стороне, мы приняли и подписали его, а затем оформили электронную экспедиторскую расписку и направили им на ознакомление", — рассказали в пресс-службе ГК "Деловые Линии".
Первой в России успешной цепочке электронных экспедиторских документов в утвержденном ФНС формате присвоен номер 63053177.
"Транспортный ЭДО — это не вопрос готовности только отдельной компании, это перестройка взаимодействия с партнерами по перевозке, включая отправителей и получателей грузов. У нас накоплен опыт успешного запуска цепочек обмена ЭПД, и мы готовы масштабировать его, помогать бизнесу готовиться к работе по новым правилам", — отметила эксперт сервиса "Логистика" от системы "Контур.Диадок" Оксана Леонова, ее слова приводятся на сайте "СБК Контур".
"Деловые Линии" начали переход на транспортный ЭДО еще в 2022 году. Сейчас компания ежемесячно оформляет десятки тысяч накладных в новом формате. Теперь к списку этих документов добавились электронное поручение экспедитору и электронная экспедиторская расписка.
Проект "Деловых Линий" и "РОСМА" показал готовность компаний к работе по новым требованиям и подтвердил возможность полного отказа от бумажного документооборота при организации перевозок.
Реклама, ООО "Деловые Линии", ИНН 7826156685
 
