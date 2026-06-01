Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев обратился к Сафонову после победы в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 01.06.2026 (обновлено: 14:18 01.06.2026)
Дегтярев обратился к Сафонову после победы в Лиге чемпионов

Дегтярев: смотрел финал Лиги чемпионов с удовольствием, болел за Сафонова

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр спорта РФ Михаил Дегтярев на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки "Русская тройка 2026"
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки Русская тройка 2026 - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что смотрел финал футбольной Лиги чемпионов и поддерживал "ПСЖ" из-за российского вратаря клуба Матвея Сафонова, а также отметил, что дискуссии о лучшем вратаре в стране нужно прекращать.
В субботу "Пари Сен-Жермен" в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов отыграл встречу целиком. Россиянин стал основным вратарем команды в декабре.
«

"Этот матч смотрел с удовольствием. Болел за команду, в которой выступает наш соотечественник, - "Пари Сен-Жермен". К самой команде в симпатии я никогда замечен не был, но из-за того, что там выступает Матвей Сафонов, болел за него. Он самый титулованный российский вратарь в истории клубного футбола в Лиге чемпионов. Дискуссии о том, кто лучший вратарь, надо отставить. Счет на табло. Я его поздравляю. Мы им однозначно гордимся и желаем успеха и любви", - заявил Дегтярев журналистам.

Сафонову 27 лет, он играет за клуб с 2024 года и стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов. Год назад Сафонов также стал победителем турнира в составе "ПСЖ", тогда вратарь провел финальный матч против итальянского "Интера" (5:0) на скамейке запасных. Также в составе парижского клуба Сафонов дважды стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, в финале которого россиянин отразил четыре пенальти.
Матвей Сафонов в финале Лиги чемпионов - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Зарплата в два раза меньше, украинцы и лютый хейт: как Сафонов заткнул всех
31 мая, 11:42
 
Михаил ДегтяревПари Сен-Жермен (ПСЖ)Матвей СафоновАрсенал (Лондон)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала