Дегтярев обратился к Сафонову после победы в Лиге чемпионов

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что смотрел финал футбольной Лиги чемпионов и поддерживал "ПСЖ" из-за российского вратаря клуба Матвея Сафонова, а также отметил, что дискуссии о лучшем вратаре в стране нужно прекращать.
В субботу "Пари Сен-Жермен" в Будапеште обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов отыграл встречу целиком. Россиянин стал основным вратарем команды в декабре.
«
"Этот матч смотрел с удовольствием. Болел за команду, в которой выступает наш соотечественник, - "Пари Сен-Жермен". К самой команде в симпатии я никогда замечен не был, но из-за того, что там выступает Матвей Сафонов, болел за него. Он самый титулованный российский вратарь в истории клубного футбола в Лиге чемпионов. Дискуссии о том, кто лучший вратарь, надо отставить. Счет на табло. Я его поздравляю. Мы им однозначно гордимся и желаем успеха и любви", - заявил Дегтярев журналистам.
Сафонову 27 лет, он играет за клуб с 2024 года и стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов. Год назад Сафонов также стал победителем турнира в составе "ПСЖ", тогда вратарь провел финальный матч против итальянского "Интера" (5:0) на скамейке запасных. Также в составе парижского клуба Сафонов дважды стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, в финале которого россиянин отразил четыре пенальти.