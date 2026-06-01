Врач объяснил, почему важно следить за давлением - РИА Новости, 01.06.2026
14:14 01.06.2026
Врач объяснил, почему важно следить за давлением

Врач Умнов: привычка не следить за давлением может привести к инсульту

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Старший преподаватель кафедры хирургии Александр Умнов заявил, что привычка не следить за давлением может привести к инсульту.
  • Злоупотребление сладостями в сочетании с малоподвижным образом жизни ведет к диабету, ожирению и гипертонии.
  • Курение спазмирует сосуды и способствует образованию бляшек, а алкоголь нарушает сердечный ритм и провоцирует перепады давления.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Систематическое игнорирование собственного давления является привычкой, которая чаще всего приводит к инсульту, заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
"Самая плохая привычка, от которой случаются инсульты - это привычка не следить за давлением", - поделился Умнов в беседе с интернет-изданием "Лента.ру".
По его словам, многие люди либо вовсе не измеряют давление, либо сбивают его таблетками и забывают о проблеме. Врач настоятельно рекомендует при регулярных повышениях давления обращаться к специалисту для подбора постоянной терапии.
Еще одним фактором риска хирург назвал злоупотребление сладостями. По его мнению, сладкая продукция в больших количествах повреждает сосуды изнутри, а в сочетании с малоподвижным образом жизни ведет к диабету, ожирению и гипертонии.
"Второй плохой привычкой является то, что, как правило, люди едят все подряд, что захочется, то есть не вдумываются в содержание своего рациона, не оценивают содержание полезных элементов в своей тарелке", - подчеркнул врач.
Отдельно Умнов остановился на курении и алкоголе: первое спазмирует сосуды и способствует образованию бляшек, второе нарушает сердечный ритм и провоцирует перепады давления.
"Привычка стрессовать, решать вопросы скандалами, конфликтовать и реагировать на все раздражители резко, с криком, плачем и внутренним потрясением - это прямой удар по сосудам", - добавил хирург.
Такие люди, по его словам, чаще страдают бессонницей и нарушениями ритма.
Кроме того, врач подчеркнул, что при систематически высоком пульсе стоит ограничиваться одной чашкой кофе в день.
