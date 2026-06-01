13:52 01.06.2026 (обновлено: 14:18 01.06.2026)
В ОКР установят бронзовый бюст генералу Бутовскому

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что в скором времени в здании ОКР будет установлен бронзовый бюст, посвященный одному из основателей Международного олимпийского комитета (МОК) генералу Алексею Бутовскому.
"Наша главная задача показать, что главная ценность в спорте - это дружба, соревнования и равные возможности для раскрытия талантов. Мы эту линию проводим вне зависимости от того, что происходит на внешних рубежах. Мы верны ценностям олимпийского спорта. У нас есть все основания, чтобы считать себя одними из важнейших членов олимпийского движения. У нас более 2000 олимпийских медалей. Второе, наш российский поданный, генерал Бутовский, который стоял у основания МОК. Мы ему, кстати, скоро в ОКР поставим бронзовый бюст. До конца лета", - заявил Дегтярев журналистам.
"Важность этого форума для нас сохраняется. Мы расширяем интеллектуальную базу, в этом году проводим его в павильоне "Космос и авиастроение" на ВДНХ. Будут выступать ученые, космонавты. Обязательно надо расширять кругозор и интеллектуальную базу нашим спортсменам. Чтобы был интерес к истории России, к наукам", - добавил он.
В 1984 году кандидатура Бутовского была внесена в список первых 13 членов МОК и позднее, когда оглашался первый состав МОК, он был назван в числе прочих функционеров. В 1898 году Бутовский информировал Пьера де Кубертена о попытках создания Российского олимпийского комитета, но два года спустя вышел из состава МОК, не добившись создания в России Национального олимпийского комитета. Российский национальный олимпийский комитет был создан позднее - в 1911 году.
 
