Британия наращивает резервы ракет Martlet для борьбы с Ираном, пишут СМИ
03:37 01.06.2026
Британия наращивает резервы ракет Martlet для борьбы с Ираном, пишут СМИ

Times: Британия наращивает запасы ракет Martlet для борьбы с Ираном

© Фото : Thales
Британская легкая многоцелевая ракета Martlet
Британская легкая многоцелевая ракета Martlet. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания наращивает резервы ракет ПВО малой дальности Martlet для потенциальной борьбы с Ираном.
  • Ракета Martlet разрабатывается французской компанией Thales Air Defence и предназначена для использования на различных платформах.
  • Специализированные войска на Ближнем Востоке начнут получать ракеты Martlet в ближайшие месяцы.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Великобритания наращивает резервы ракет ПВО малой дальности Martlet для потенциальной борьбы с Ираном, пишет газета Times.
Ракета Martlet с лазерным наведением, скоростью полета в 1,5 Маха и дальностью полета более 6 километров разрабатывается французской компанией Thales Air Defence для Великобритании. Многоцелевая управляемая ракета предназначается для использования на вертолетах, катерах, сухопутных платформах, а также в составе переносных зенитных комплектов. Масса ракеты составляет 13 килограмм, длина – 1,3 метра, диаметр – 76 миллиметров.
"Великобритания пополняет свои запасы сотнями высокотехнологичных ракет (Martlet - ред.), способных сбивать беспилотники, на фоне возросшего риска того, что Иран или его ставленники могут нанести удары по базам союзников (Великобритании - ред.) на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении газеты.
По данным издания, специализированные войска на Ближнем Востоке начнут получать ракеты в ближайшие месяцы.
В апреле газета i Paper со ссылкой на источники писала, что британские чиновники опасаются возможных ударов Ирана по совместным британо-американским базам и британским посольствам на Ближнем Востоке, которые используются для военной координации с США, в случае эскалации конфликта.
В марте британская база "Акротири" на Кипре пострадала от удара БПЛА. В британском военном ведомстве заявили, что дрон, вероятно, прилетел из Ливана или Ирака.
