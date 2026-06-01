Британия наращивает резервы ракет Martlet для борьбы с Ираном, пишут СМИ

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Великобритания наращивает резервы ракет ПВО малой дальности Martlet для потенциальной борьбы с Ираном, пишет газета Times.
Ракета Martlet с лазерным наведением, скоростью полета в 1,5 Маха и дальностью полета более 6 километров разрабатывается французской компанией Thales Air Defence для Великобритании. Многоцелевая управляемая ракета предназначается для использования на вертолетах, катерах, сухопутных платформах, а также в составе переносных зенитных комплектов. Масса ракеты составляет 13 килограмм, длина – 1,3 метра, диаметр – 76 миллиметров.
"Великобритания пополняет свои запасы сотнями высокотехнологичных ракет (Martlet - ред.), способных сбивать беспилотники, на фоне возросшего риска того, что Иран или его ставленники могут нанести удары по базам союзников (Великобритании - ред.) на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении газеты.
По данным издания, специализированные войска на Ближнем Востоке начнут получать ракеты в ближайшие месяцы.
В апреле газета i Paper со ссылкой на источники писала, что британские чиновники опасаются возможных ударов Ирана по совместным британо-американским базам и британским посольствам на Ближнем Востоке, которые используются для военной координации с США, в случае эскалации конфликта.