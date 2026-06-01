10:57 01.06.2026 (обновлено: 11:16 01.06.2026)
Пушилин рассказал о продвижении ВС России к центру Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные продвигаются к центру Константиновки с трех направлений, сообщил Пушилин.
  • Ожесточенные бои идут в окрестностях города: в районе Молочарки и Новодмитровки.
  • ВС России также успешно наступают возле Рай-Александровки.
ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Российские военные продвигаются к центру Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Видим продолжение городских боев в самой Константиновке. Уже с трех направлений идет продвижение наших подразделений в направлении центра", — заявил он в интервью ИС "Вести".

Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Населенный пункт играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации.
Пушилин уточнил, что ожесточенные бои идут в окрестностях города: в районе Молочарки и Новодмитровки.​​​​​​​
Глава региона также рассказал, что ВС России успешно наступают в районе Рай-Александровки и продолжают перемалывать резервы, которые украинское командование стягивает к этому населенному пункту.
Рай-Александровка расположена в 17 километрах от Краматорска и Славянска. Это один из крупнейших стратегических дорожных узлов противника.
