Пушилин рассказал о продвижении ВС России к центру Константиновки

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Российские военные продвигаются к центру Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Видим продолжение городских боев в самой Константиновке. Уже с трех направлений идет продвижение наших подразделений в направлении центра", — заявил он в интервью ИС "Вести".
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Населенный пункт играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации.
Пушилин уточнил, что ожесточенные бои идут в окрестностях города: в районе Молочарки и Новодмитровки.
Глава региона также рассказал, что ВС России успешно наступают в районе Рай-Александровки и продолжают перемалывать резервы, которые украинское командование стягивает к этому населенному пункту.
Рай-Александровка расположена в 17 километрах от Краматорска и Славянска. Это один из крупнейших стратегических дорожных узлов противника.
