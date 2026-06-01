Родившихся в Петербурге девочек-четверняшек выписали из больницы

14:34 01.06.2026
Родившихся в Петербурге однояйцевых девочек-четверняшек выписали из больницы

© Фото : Администрация Санкт‑ПетербургаРодители с новорожденными девочками-четверняшками на выписке из больницы в Санкт-Петербурге
  • В роддоме №17 в Санкт-Петербурге в апреле родились однояйцевые девочки-четверняшки.
  • Новорожденных назвали Аня, Соня, Василиса и Настя и выписали из больницы после того, как они окрепли.
  • Семья девочек получила статус многодетной и соответствующие выплаты, пособия, а также ключи от автомобиля и другие принадлежности для новорожденных.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Родившиеся в апреле в роддоме №17 в Санкт-Петербурге однояйцевые девочки-четверняшки выписаны из больницы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
В апреле родом №17 сообщал о рождении однояйцевых четверняшек на сроке 32 недели. Новорожденные девочки появились на свет с весом от 1,36 до 1,64 килограмма и ростом от 37 до 41 сантиметра, что в роддоме охарактеризовали как прекрасные показатели для рождения на таком сроке. При этом по статистике монохориальная четверня приходится один раз на 15,5 миллиона родов.
"Сегодня у нас особенный повод для радости. Мы выписываем домой сразу четырех маленьких петербурженок. Это большой профессиональный подвиг наших врачей. Сегодня Аня, Соня, Василиса и Настя здоровы, окрепли и готовы ехать домой. От всей души поздравляю родителей, желаю им здоровья и терпения. Город всегда рядом", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Семье девочек, которая уже получила статус многодетной, назначены все причитающиеся выплаты и пособия. Родителям четверни будут предоставлены федеральный и региональный материнский капитал, также семья поставлена в очередь на получение земельного участка.
Беглов вручил родителям четверняшек и ключи от автомобиля "Лада Ларгус" с четырьмя детскими автокреслами. Им предоставлены коляски, кроватки и другие принадлежности для новорожденных из городских пунктов проката.
С понедельника с семьей начнет работать социальная няня. Как отмечают городские власти, при необходимости к ней присоединится еще одна.
