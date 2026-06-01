Родившихся в Петербурге девочек-четверняшек выписали из больницы

Родители с новорожденными девочками-четверняшками на выписке из больницы в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Родившиеся в апреле в роддоме №17 в Санкт-Петербурге однояйцевые девочки-четверняшки выписаны из больницы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

В апреле родом №17 сообщал о рождении однояйцевых четверняшек на сроке 32 недели. Новорожденные девочки появились на свет с весом от 1,36 до 1,64 килограмма и ростом от 37 до 41 сантиметра, что в роддоме охарактеризовали как прекрасные показатели для рождения на таком сроке. При этом по статистике монохориальная четверня приходится один раз на 15,5 миллиона родов.

"Сегодня у нас особенный повод для радости. Мы выписываем домой сразу четырех маленьких петербурженок. Это большой профессиональный подвиг наших врачей. Сегодня Аня, Соня, Василиса и Настя здоровы, окрепли и готовы ехать домой. От всей души поздравляю родителей, желаю им здоровья и терпения. Город всегда рядом", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении

Семье девочек, которая уже получила статус многодетной, назначены все причитающиеся выплаты и пособия. Родителям четверни будут предоставлены федеральный и региональный материнский капитал, также семья поставлена в очередь на получение земельного участка.

Беглов вручил родителям четверняшек и ключи от автомобиля "Лада Ларгус" с четырьмя детскими автокреслами. Им предоставлены коляски, кроватки и другие принадлежности для новорожденных из городских пунктов проката.