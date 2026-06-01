12:43 01.06.2026 (обновлено: 12:54 01.06.2026)
Жительницу Башкирии осудили за истязание и убийство дочери

© Объединённая пресс-служба судов Республики Башкирия/TelegramЖенщина, убившая свою дочь, во время оглашения приговора в Башкирии
УФА, 1 июн - РИА Новости. Суд приговорил к 17 годам колонии общего режима жительницу башкирского Благовещенска, которая била маленькую дочь, ограничивала в еде, завязывала ей рот и недовольная ее плачем убила, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
По данным пресс-службы, с августа 2024 по февраль 2025 года женщина лишала дочь нормальных условий жизни, медицинской помощи и лекарств, ограничивала в еде, что привело к медленному набору веса, не следила за гигиеной, пресекала плач криком, сильной тряской и побоями.
Кроме того, женщина негативно воздействовала на психику ребенка: включала громкие звуки, накрывала лицо и тело тканью, завязывала рот, в душном помещении одевала в теплую одежду, лишая развития и ставя жизнь под угрозу. Ночью 18 февраля 2025 года фигурантка, будучи недовольной плачем дочери, убила ребенка.
"Верховный Суд Республики Башкортостан рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летней жительницы города Благовещенска... Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Она признана виновной по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), пункту "в" части 2 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание) и статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
ПроисшествияРоссияБлаговещенскРеспублика Башкортостан
 
 
