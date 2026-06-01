Beeline Cloud и Deckhouse провели встречу для московского бизнеса

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Beeline Cloud совместно с компанией Deckhouse провели экспертную встречу для представителей столичного enterprise-сегмента, сообщает пресс-служба оператора.

Мероприятие, прошедшее в формате практической дискуссии, объединило ИТ-директоров и руководителей служб информационной безопасности крупнейших московских предприятий для обсуждения подходов к защите критических бизнес-приложений.

В фокусе внимания предпринимателей оказалась проблема обеспечения сквозной безопасности в условиях динамически меняющегося ландшафта ИТ-угроз и массовой контейнеризации корпоративных систем. Спикеры Beeline Cloud и Deckhouse представили практические методики автоматизации ИБ-процессов на протяжении всего жизненного цикла приложений (DevSecOps) и минимизации рисков в кластерах Kubernetes за счет глубокой стандартизации платформ разработки.

Ключевые темы и практические подходы:

автоматизированное управление безопасностью (DevSecOps): методы бесшовного внедрения инструментов контроля кода и конфигураций в CI/CD-конвейеры для предотвращения попадания уязвимостей в продуктивную среду;

проактивное предотвращение бизнес-рисков: минимизация инфраструктурных инцидентов в кластерах Kubernetes за счет перехода на зрелые, промышленно стандартизированные платформы контейнеризации;

защита данных в сложных средах: обеспечение комплексной безопасности и целостности критичной корпоративной информации в географически распределенных облачных кластерах;

дополнительные сервисы киберзащиты: внедрение передовых ИБ-инструментов мониторинга, анализа и защиты приложений от целевых и распределенных атак.

"Москва традиционно выступает главным драйвером цифровизации в стране, и именно столичный бизнес первым сталкивается со сложнейшими вызовами в сфере ИТ-инфраструктуры и кибербезопасности. Крупные компании региона активно переносят свои критические системы в контейнеры, что требует принципиально нового уровня защиты", – отметил директор по информационной безопасности Beeline Cloud Егор Бигун, его слова приводит пресс-служба.

Он подчеркнул, что совместно с Deckhouse компания предлагает столичному рынку контролируемую, прозрачную и защищенную экосистему.

"Стандартизация платформ контейнеризации в связке с нашими облачными ИБ-сервисами дает компаниям уверенность в том, что их распределенная архитектура и данные находятся под надежной проактивной защитой. Это позволяет лидерам рынка уверенно масштабироваться, полностью исключив инфраструктурные риски", — прокомментировал Бигун.

В свою очередь, директор продуктового направления "Облачные провайдеры" компании Deckhouse Андрей Радыгин отметил, что рынок контейнеризации становится всё более зрелым.

"По нашим данным, 65% компаний уже используют Kubernetes более пяти лет, причем 82% из них благодаря технологии значительно ускорили вывод новых продуктов на рынок. Однако главным барьером дальнейшего роста рынка остаются вопросы информационной безопасности: 67% компаний отметили, что им пришлось отложить или замедлить развертывания из-за проблем с безопасностью Kubernetes", – сказал Радыгин.

Он подчеркнул, что сейчас задача компании – убрать конфликт между скоростью разработки и требованиями ИБ, предложив российскому рынку удобные и безопасные инструменты.

"В партнерстве с ведущими компаниями в этой сфере мы создаем полностью контролируемую, прозрачную и защищенную среду, где облачная инфраструктура, платформа контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform и встроенные ИБ-сервисы закрывают все ключевые точки уязвимостей и дают компаниям возможность полностью сфокусироваться на развитии бизнеса", — отметил Радыгин.